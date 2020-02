MNM zet 4 stippen tegen pesten

Foto: MNM - © VRT 2019

Afgelopen vrijdag ging de Vlaamse Week tegen pesten van start. Ook VRT-jongerenzender MNM steunt de STIP IT-actie van Ketnet. MNM zet graag vier stippen op de hand tegen pesten en vraagt alle MNM-luisteraars hetzelfde te doen.

Van maandag 17 tot en met vrijdag 21 februari brengt MNM de hele week lang verhalen van pesters, slachtoffers van pesten en hulpverleners. Zowel bekende als onbekende gezichten komen langs en zetten 4 stippen tegen pesten.

In 'De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow' luisteren Peter, Wanne en Kawtar naar slachtoffers van pesten. Pesten gebeurt overal: op de speelplaats, op het werk, maar ook online. Apollonia Sterckx speelt Britney in 'Thuis', zij komt vertellen over de moeilijke verhaallijn in 'Thuis'. Ook de Nederlandse rapper Snelle werd gepest. Hij schreef er zijn hit 'Reünie' over en brengt het nummer live in de Lux.

MNM-dj Ann Reymen onderzoekt in 'Boost' hoe we pesten kunnen aanpakken. Hoe ga je ermee om op de werkvloer? Welke stappen kan je ondernemen? En wat doet pesten eigenlijk met je brein?

Tom De Cock toont in 'Planeet De Cock' hoe het wél kan. Hij nodigt een aantal leerlingen uit van voorbije Strafste Scholen. Dat zij nog altijd straf zijn bewijzen ze met hun initiatieven tegen pesten. Zo geven ze in Sint-Bavohumaniora in Gent al eens wat vaker complimenten aan elkaar. Zo krijgen ook leerkrachten er complimentjes van hun leerlingen.

In 'Generation M' komt de andere kant aan bod: waarom pest je iemand? Wat doet dat met jou? En heb je er spijt van?

Ook online laten de MNM-dj's van zich horen op mnm.be. Sociale media, de MNM-app, de sms-box: er zijn vele mogelijkheden om hen te bereiken. Dat is vaak heel fijn, maar soms ook heel kwetsend. Onder meer Peter Van de Veire, Tom De Cock en MNM-seksuologe Lotte Vanwezemael lezen hun eigen haatberichten voor.

De Vlaamse Week tegen Pesten: maandag 17 tot en met vrijdag 21 februari op MNM.