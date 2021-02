MNM viert Straffe Scholen van Vlaanderen: 'Dit jaar is elke school een Straffe School'

Al jaren gaat MNM op zoek naar de Strafste School. Die ene middelbare school in Vlaanderen waar les en LOL hand in hand gaan, waar leerlingen en leerkrachten BFF's zijn en waar de poetsvrouw even belangrijk is als de directrice.

In deze uitzonderlijke tijd is elke school een Straffe School. Want tussen videolessen met slechte internetverbindingen en lesgeven met plexischermen en mondmaskers is er ook vooral veel goed gegaan in onze scholen. Leerkrachten vonden zichzelf opnieuw uit, niet alleen als lesgevers maar ook als vertrouwenspersonen. Poetsploegen maakten scholen meer dan ooit weer proper en veilig voor iedereen. Directeurs pasten zich flexibel aan aan een steeds wisselende werkelijkheid. Leerlingen maakten groepswerken op afstand via discord.

MNM gaat op zoek naar de verhalen van al die Strafste Schoolhelden. Luisteraars kunnen hun held nomineren via MNM.be en MNM DJ's Sander Gillis en Laura Govaerts zetten deze helden in de bloemetjes. In mei 2021 trekken ze zelfs heel Vlaanderen door om dit te doen, en op 20 mei viert MNM al die Straffe Scholen in Vlaanderen tijdens 'de Strafste Schooldag'.

Dit jaar is elke school een Straffe School. MNM viert al die scholen in Vlaanderen die straf waren en straf zijn.

'Er wordt te weinig gezegd en getoond wat er allemaal GOED gaat op scholen. En dat terwijl onze scholen, ook net in deze moeilijke tijden, zich op zoveel manieren straf tonen. Ik heb zoveel zin om alle spotlights die ik kan vinden te zetten op al die fantastische leerlingen, leerkrachten, poetsvrouwen, oudercomités, zorgleerkrachten, directies,… die van onze scholen een plek maken waar je graag bent, ook al ben je er misschien fysiek niet zoveel geweest', vertelt Laura Govaerts.

'Het is geen makkelijke tijd om op de schoolbanken te zitten, maar er zijn zoveel Strafste Schoolhelden die elke dag het beste van zichzelf geven. Die mensen verdienen meer dan ooit een feest, een schouderklopje, een dankuwel, zegt Sander Gillis.

Volg De Strafste School vanaf 22 februari in Gillis & Govaerts op MNM en op MNM.be.



