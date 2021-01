MNM stelt nieuwe videoreeks 'Zelfportret' met Laura Govaerts voor

Foto: MNM - © VRT 2021

Jongerenzender MNM lanceert een gloednieuwe videoreeks op VRT NU. In 'Zelfportret' laat MNM-Dj Laura Govaerts BV's en influencers een zelfportret tekenen om te achterhalen wie ze écht zijn.

Ze praat met online content creator Ender Scholtens, actrice Naomi Janssens, cartooniste Christina De Witte (Chrostin), acteur Francisco Schuster, en de zangeressen van K3 over hoe zij zichzelf zien. Ze zijn jong en staan in de spotlight, maar zijn zij soms onzeker over hun uiterlijk? Hoe gaan ze om met stress? Zijn ze in het echt even zelfzeker als ze soms lijken? En hoe ziet dat eruit in één tekening?

'Het liefst van al zou ik met alle gasten het gesprek verderzetten op café. Dat gaat nog even op zich laten wachten, maar in tussentijd kan je thuis wel een stoeltje bijschuiven en luisteren naar de openhartige verhalen van deze inspirerende jonge mensen', vertelt Laura Govaerts.

Vijf openhartige portretten van en door inspirerende jonge mensen:

Maandag 25/1: K3 : Klaasje Meijer (25 jaar), Hanne Verbruggen (26 jaar) en Marthe De Pillecyn (24 jaar)

'Ik wil gewoon graag de baas zijn. Thuis ben ik de oudste van vijf. Ik had het dan gewoon vaak voor het zeggen.' - Klaasje

'Ik heb een grote mond. Letterlijk dan. Figuurlijk niet echt. Ik ben niet meteen iemand die heel onbezonnen haar mond opendoet. Als iets echt tegen mijn natuur ingaat zou ik dat nu wel zeggen. Vroeger deed ik dat minder en kwam ik wel eens huilend thuis.' - Hanne

'Ik heb veel eten op mijn zelfportret getekend. Met mayonaise kan je mij altijd een plezier doen. Ik eet dat zelfs op pizza en ik heb een pot in mijn koffer liggen. Ik heb ooit eens van een fan een mand met mayonaise gekregen. Ik word daar echt gelukkig van' - Marthe

Dinsdag 26/1: Noami Janssens (21 jaar, actrice, bekend van onder andere 'Campus 12', 'Lisa', 'D5R' en 'Instaverliefd'

'Ik ben heel onzeker over mijn acne. Als ik opnames heb ben ik me daar de hele tijd bewust van. Een tijdje terug heb ik op mijn story een foto gezet van mijn puisten. Ik heb lang getwijfeld of ik dat zou doen maar ik heb er fijne reacties op gekregen. Het is wel leuk dat je tegenwoordig echter kan zijn op sociale media.'

Woensdag 27/1: Ender Scholtens (21 jaar, online content creator)

'Tot het vierde middelbaar was ik echt de meest introverte gast die je had gezien. Ik praatte met niemand en ik had één vriend. Op een bepaald moment dacht ik 'ik kan praten'. En dan bereidde ik gespreksonderwerpen voor voordat ik naar school ging. Want meestal als je tegen mensen begint te praten dan praten ze wel terug. Ik heb mezelf dat echt moeten aanleren.'

Donderdag 28/1: Francisco Schuster (19 jaar, acteur bekend van '#LikeMe')

'Mijn zelfportret is vrij goed gelukt. Het lijkt wel alsof een tienjarige het heeft getekend, maar het is beter dan ik had gedacht. Ik ben best perfectionistisch, maar niet over dingen die me niet echt liggen zoals tekenen.'

Vrijdag 29/1: Christina De Witte (24 jaar, Belgische illustrator en cartoonist, bekend van haar cartoonfiguurtje 'Chrostin')

'Ik zou graag nog meer op de barricades willen staan en me meer uitspreken. Hoeveel gekleurde vrouwen ken je die cartoonist zijn? Het is zo’n witte mannenwereldje en als je niet politiek, grappig of grof genoeg bent hoor je er niet bij.'

'Zelfportret', vanaf maandag 25 januari via MNM.be en in de MNM-app. Vanaf vrijdag integraal op VRT NU.