MNM schrapt 'Strafste School', hele dag op verzoek

Foto: MNM - © VRT 2020

Nu de lessen in de Vlaamse scholen geschorst zijn, komt ook de verkiezing van 'Strafste School' te vervallen. Maar MNM zorgt overdag wel voor een speciaal aanbod voor de jonge luisteraars die niet naar school kunnen.

MNM en het team van 'De Strafste School 2020' hebben beslist om de wedstrijd voor dit jaar stop te zetten. Geen 'Strafste School' dit jaar, maar MNM gaat uiteraard onverstoorbaar door, on air en online.



MNM is er voor jou

MNM is er met de vertrouwde stemmen en programma's, met 24 uur per dag de laatste informatie en de beste muziek zodat jonge luisteraars zelfs zonder school of jeugdbeweging zich geen moment hoeven te vervelen. De VRT-jongerenzender laat van 9.00 tot 16.00 uur de muziek kiezen door de luisteraars, de jongeren die niet naar school kunnen, iedereen die thuis werkt en al die andere vertrouwde luisteraars.



Normaal gezien zit MNM-dj Sen de Paepe op woensdag op 'Twitch', vanaf volgende week doet hij dat van maandag tot en met donderdag.



Lees ook: