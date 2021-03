MNM-luisteraars sieren cover eerste boek dj Wanne

In de MNM-studio onthulde dj Wanne donderdag de cover van zijn boek 'Hou me niet vast'. Wanne schreef de young adult roman na een '30 days challenge' in de Grote Peter Van de Veire Ochtendshow.

Wannes uitdaging voor de maand februari was om binnen de maand een boek te schrijven. Dat is gelukt! De eerste week had Wanne al 1 pagina klaar en wist hij Tom De Cock, zelf schrijver en boegbeeld van 'Lang zullen we lezen' daarmee te overtuigen. Ondertussen is 'Hou me niet vast' helemaal af. Standaard Uitgeverij sprong op de kar en zal het boek uitgeven.

Op de cover komen foto’s van de verschillende personages, maar die personages bestaan natuurlijk niet echt. Daarom ging MNM op zoek naar luisteraars die als twee druppels water op hen lijken. Wanne riep via MNM luisteraars op om selfies in te sturen. Na een strenge selectie uit een groot aantal inzendingen, is de cover nu samengesteld.

Wanne bracht vanmorgen nog extra nieuws: vanaf nu kan je het boek bestellen op de webshop van MNM. Bestel je binnen de 24u? Dan schrijft Wanne een persoonlijke boodschap in jouw bestelde boek. Het boek zal eind april in de winkels beschikbaar zijn.

Het verhaal

Emily Jane is nooit echt bezig met haar imago of populariteit op school. Ze is waarschijnlijk de enige die nog nooit gepraat heeft met Parker, de immens populaire captain van het football-team. Tot hij op een dag voor haar deur staat. Geen duidelijke aanleiding, geen reden, geen uitleg. Diezelfde avond stapt Parker uit het leven.

In de dagen en weken die volgen, ontdekt Emily dat ze volledig verweven zit in het web van redenen waarom Parker uit het leven stapte, en dat Lake View High misschien meer geheimen heeft dan ze dacht. Het is een typisch Amerikaanse Young Adult-roman, zoals die in België jammer genoeg weinig geschreven worden. Denk aan boeken als 'The Fault In Our Stars', '13 Reasons Why' en 'One Of Us Is Lying'. Tijd om dat genre ook in België wat meer op de kaart te zetten.

'Hou me niet vast' is binnenkort beschikbaar.