MNM knalt het nieuwe jaar in met Dimitri Vegas & Like Mike én Regi!

Feest op je radio! Dan is MNM the place to be! Tijdens de Kerstvakantie duikt MNM terug in het afgelopen muzikale jaar met heel wat jaaroverzichten! En het nieuwe jaar start je met 'MNM Party' met topdj's Dimitri Vegas & Like Mike én Regi!



Dit hoor je bij MNM tijdens de kerstvakantie!



=> Maandag 28/12: 'MNM Click-Like40 Jaaroverzicht', de 100 populairste online tracks van 2020. Met Cato Peeters.

=> Dinsdag 29/12: 'MNM50 Jaaroverzicht', de 100 grootste hits van 2020 gekozen door de MNM-luisteraar. Met Wouter Van Den Breen.

=> Woensdag 30/12: 'Ultratop50 Jaaroverzicht', het jaaroverzicht van de officiële hitlijst van Vlaanderen. Met Sen De Paepe.

=> Donderdag 31/12: 'MNM in 2020' met DJ Wanne en DJ Kawtar die inhoudelijk en muzikaal terugblikken op een dol jaar

Knal het nieuwe jaar in met 'MNM Party'

Op oudejaarsavond knalt MNM het nieuwe jaar in met 'MNM PARTY.' Vier het nieuwe jaar samen met MNM van 21 uur tot 5 uur. Sluit het jaar 2020 af samen met Dimitri Vegas & Like Mike en begin 2021 met niemand minder dan Regi.



19u: MNM Party met Laurens Luyten

21u: MNM Party 'Mix & Match' met Erwin De Nul

22u: MNM Party 'Lost Radio Show' met Lost Frequencies

23u: MNM Party 'Smash The House' met Dimitri Vegas & Like Mike

24u: MNM Party 'Regi In the Mix'

01u: MNM Party 'The Henri PFR radio show'

02u: MNM Party 'Mix & Match' met Erwin De Nul



Lees ook: