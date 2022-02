MNM JumpJobs biedt jongeren springplank naar eerste job

Vandaag lanceert MNM een gloednieuw project voor werkzoekende jongeren: MNM JumpJobs. Met dit project kunnen jonge werkzoekenden en studenten minstens vier weken lang een betaalde werkervaring opdoen bij een straf bedrijf in de buurt.

Zowel studenten die de handen uit de mouwen willen steken als jongeren die pas of misschien al even op zoek zijn naar werk kunnen aan de slag. Zo kunnen zij ervaring opdoen die goed van pas zal komen in hun latere loopbaan.

'De krapte op de arbeidsmarkt biedt enorm veel opportuniteiten voor onze jongeren. Niet alleen in de vorm van een stage maar ook om onmiddellijk aan de slag te gaan. Onze bedrijven zijn meer dan ooit op zoek naar nieuw talent. Met MNM JumpJobs verbinden we straffe jongeren aan gemotiveerde bedrijven, vertelt Hilde Crevits, Vlaams minister van werk.

'VRT wil jongeren ondersteunen tijdens alle belangrijke momenten in hun leven dus ook tijdens de zoektocht naar hun eerste werkervaring. Met MNM JumpJobs gaan we een samenwerking aan met die partners in het veld die de nodige expertise en ervaring hebben. Samen hopen we jongeren én bedrijven een gouden kans te bieden op een eerste succesvolle werkervaring', aldus Frederik Delaplace, CEO VRT.

Jongerenzender MNM maakt de komende week live 'De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow' vanuit enkele van de deelnemende bedrijven. Telenet gaf vanochtend het startschot, later deze week volgen Coca Cola, Essers VRT en Lotus Bakeries. Ze laten er de jongeren aan het woord over hun job. De CEO's van de bedrijven krijgen enkele spannende uitdagingen voorgeschoteld. En ook Ender Scholtens, een bekende Vlaamse content creator, gaat op pad in deze bedrijven. Hij trekt zijn stoute schoenen aan en stelt de vragen die jongeren écht willen stellen: hoeveel verdien je? Hoe laat begin je? Hoeveel pauze heb je?

De arbeidsavonturen van de jongeren kunnen de MNM-luisteraars de komende maanden volgen op MNM.be en via de sociale media van MNM. Tijdens MNM JumpJobs biedt MNM bovendien online sessies aan waar MNM-Dj's met jongeren spreken over werk, solliciteren, een cv opstellen,.. en vele andere thema's die jonge werkzoekenden bezighouden.

'MNM JumpJobs is dubbel nuttig: het project brengt jongeren naar een eerste werkervaring en het biedt ondernemingen extra helpende handen. Door de omikrongolf is alle talent meer dan ooit nodig op de werkvloer', zegt Hans Maertens, CEO VOKA.

'Met MNM JumpJobs focussen we op de sterkte van elke jongere. Talent en motivatie primeren boven een diploma. Dat dragen we bij Itzu Jobs ook hoog in het vaandel en daarom ondersteunen we mee dit waardevolle project. We willen zowel bedrijven als jongeren laten groeien en vooral: laten matchen met elkaar', zegt Koen Janssen, CEO Itzu Jobs.

Voor dit project slaat MNM de handen in elkaar met VOKA, Itzu Jobs, Squire, VRT en de Vlaamse overheid. Op die manier willen ze een positief verhaal bieden voor zowel jongeren zonder werkervaring als bedrijven. Met MNM JumpJobs zetten jonge werkzoekenden en studenten een eerste stap richting een toekomstige job. De campagne biedt ook bedrijven een mooie kans, om de talenten van jongeren die zoekende zijn, via de werkervaring het bedrijf te leren kennen. MNM JumpJobs loopt tot het einde van de zomer. Zowel bedrijven als jongeren die willen deelnemen kunnen op eender welk moment instappen. Ze kunnen zich inschrijven via www.mnmjumpjobs.be.