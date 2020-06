MNM gaat op zoek naar de playlist van jouw zomer tijdens 'MNM Summertime'

De zomervakantie staat voor de deur. MNM zet zich de hele zomer lang in om er samen met de MNM-luisteraars iets moois van te maken.

Zo gaat MNM op zoek naar de ultieme zomerplaylist van de luisteraars. Jeugdkampen kunnen een MNM dj-set winnen om het kamp nog feestelijker te maken. MNM-seksuologe Lotte Vanwezemael zorgt voor een extra warme zomer met haar nieuwe podcast 'Lotte Gaat Diep'. En jong talent wordt in de kijker gezet in de nieuwe YouTube-reeks The Rise en tijdens MNM Start to DJ.

MNM Summertime

De zomervakantie en zomerhits, dat gaat hand in hand. Daarom gaat MNM tijdens de zomer op zoek naar de ultieme zomerse playlist van de MNM-luisteraars. Elke dag kunnen de luisteraars suggesties doorsturen om zo hun favoriete zomerplaylist samen te stellen. Grote hits van nu of rasechte klassiekers van vroeger? Alles kan en alles mag!

'MNM Summertime', vanaf zaterdag 27 juni elke dag op MNM.

MNM komt naar je toe op kamp

MNM komt naar je toe op kamp deze zomer. Tijdens de zomermaanden bezoeken de MNM-dj's regelmatig jeugdkampen, én ze brengen een echte party-dj met dj-booth mee. De ideale gelegenheid om het kamp nog iets feestelijker te maken. Wil je kans maken op zo'n bezoek, dan kan je je kamp inschrijven via de MNM-app of MNM.be.

Feestdagen vol muziek van eigen bodem

Tijdens zowel de Vlaamse feestdag op 11 juli als de Nationale feestdag op 21 juli zet MNM de beste muziek en artiesten van eigen bodem in de kijker. Ter ere van de Vlaamse feestdag worden tijdens 'MNM Rewind' de grootste Vlaamse hits van 2000 tot nu afgespeeld, 'Het Beste van de MNM50' staat in het teken van de Vlaamse hits uit de 'MNM50'. Op de Nationale feestdag trekt MNM dan weer resoluut de kaart van de beste Belgische muziek tijdens de 'Bravo België Top100': samen met de luisteraars gaat MNM op zoek naar hun favoriete Belgische songs.

'MNM Rewind', zaterdag 11 juli van 07.00 - 10.00 uur op MNM.

'Het Beste van de MNM50', zaterdag 11 juli van 13.00 - 14.00 uur op MNM.

'Bravo België Top100', dinsdag 21 juli van 10.00 - 18.00 uur op MNM.

Jong talent in The Rise en MNM Start to DJ

MNM ondersteunt jongeren en gaat actief op zoek naar jong talent, en dat is deze zomer niet anders. Vanaf dinsdag 7 juli is er de YouTube-documentaire The Rise. Daarin volgt MNM Dina Ayada, winnares van de MNM UrbaNice Battle of Talents, en Ilias, een opkomend zangtalent. Zij banen zich een weg naar de top in de muziekwereld.

Daarnaast gaat MNM samen met MNM-dj Laura Govaerts voor de tiende keer op rij op zoek naar de strafste jonge dj van het moment tijdens MNM Start to DJ. Jong dj-talent kan zich binnenkort inschrijven via de website van MNM. Een van hen zal op het einde van de finaleweek in de voetsporen treden van niemand minder dan DJ Nobels, Freaquency, DJ Snes, Sample, Avalonn, 5NAPBACK, Spynex, Merlo en Manuals. Deelnemers moeten minstens 16 jaar oud zijn.

'The Rise', vanaf dinsdag 7 juli elke dinsdag en donderdag om 16.00 uur via het YouTube-kanaal van MNM.

'MNM Start to DJ', vanaf maandag 10 tot en met donderdag 13 augustus.

'Lotte Gaat Diep'

Lotte Vanwezemael, MNM's eigenste seksuologe, maakt de zomermaanden nog net iets warmer met haar nieuwe podcast 'Lotte Gaat Diep'. Vanaf maandag 29 juni wordt wekelijks een nieuwe aflevering gelanceerd waarin Lotte BV's ondervraagt over liefde, seks, vriendschap en relaties. Onder andere Danira Boukhriss Terkessidis, Gers Pardoel, Laura Tesoro en Kim Van Oncen komen langs.

Daarnaast presenteert Lotte ook de hele zomer lang 'SummerLove'. 'SummerLove' brengt elke zondagavond een mix van muziek en gesprekken met luisteraars over allerlei thema's, zoals zomerliefjes, voor het eerst op vakantie gaan met je partner, met koppels op reis trekken, en zoveel meer.

'Podcast Lotte Gaat Diep', vanaf maandag 29 juni elke maandagochtend op MNM.be.

'SummerLove', vanaf zondag 28 juni elke zondag van 18.00 - 21.00 uur op MNM.