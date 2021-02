MNM gaat door met online sessie 'HOEWIST?'

MNM organiseerde gisteren voor de derde keer een online bijeenkomst voor honderden jongeren in quarantaine. De derde keer was ook de laatste, of dat was oorspronkelijk toch de bedoeling.

De honderden jongeren die deelnamen, vroegen MNM om met de Zoom-sessies door te gaan. Daarom komen er extra 'HOEWIST?'-bijeenkomsten, waarop alle jongeren welkom zijn. Elke jongere is welkom op de volgende Zoom-sessie, op donderdag 4 maart.

In de drie voorbije sessies praatten honderden jongeren tussen 12 en 24 jaar met elkaar, begeleid door MNM DJ's. Gisteren waren dat DJ's Wanne en Esther. Er kwamen ook speciale gasten langs: Aaron Blommaert, onder meer bekend als Raven uit 'Familie' en Camille Dhondt, onlangs nog verkozen tot 'Grave Griet van het jaar' op het 'Gala van de Gouden K's'. Jongeren gingen echt in gesprek met hen en met elkaar en gaven een schouderklop aan wie het wat moeilijker heeft.

Enkele van de jongeren vertellen over 'HOEWIST?' in deze video:

De Zoom-sessies kwamen er na een open brief van de MNM Community , waarover je meer kan lezen in dit artikel op VRT NWS. Na afloop van de Zoom-sessie gisteren sloten ook nog twee volwassenen aan, maar dan vooral om naar de jongeren te luisteren: Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle en kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens.

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle: 'De afgelopen maanden werd heel veel gesproken over de jongeren, maar te weinig met jongeren. Ik vind het belangrijk om te luisteren, maar vooral ook om hen een stem te geven in het debat. Soms zijn dat bijzonder harde verhalen, maar jongeren halen enorm veel kracht bij elkaar. Initiatieven zoals dit van MNM zijn in deze moeilijke periode dan ook van onschatbare waarde. Ik hoop ook echt dat we in de komende weken opnieuw lichtpunten kunnen geven aan onze jongeren.'

Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens: 'Door de coronacrisis staat het leven van onze jongeren sinds een jaar 'on hold'. Ze hebben veel moeten missen en ook ontzettend hun best gedaan om de regels te volgen. Hun stem over wat deze buitengewoon vreemde en soms ook moeilijke periode met hen deed en nog doet moet meer gehoord worden.'

Op vraag van de jongeren zelf gaat MNM dus nog even door met de online 'HOEWIST?' sessies. Tot hoelang? Zolang het nodig is. De eerstvolgende sessie vindt plaats volgende week donderdag 4 maart om 19.30 uur.