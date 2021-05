Mis niets van de Ronde van Italië met 'Sporza Giro'

Het aftellen naar de Ronde van Italië is begonnen. Zaterdag wordt in Turijn de eerste grote ronde van het jaar op gang geschoten. Het belooft voor ons, Belgen, een beklijvende Giro te worden, want de verwachtingen richting Evenepoel, Merlier, De Gendt en co liggen hoog.

Bij Sporza kan je de rittenkoers vanop de eerste rij volgen: Ruben Van Gucht maakt drie weken lang 'Sporza Giro' met daarin alles wat je gezien en gehoord moet hebben: de beelden voor en achter de schermen, de interviews voor en na, met het beste uit de sociale media, beklijvende archieffragmenten én uiteraard met onze man in de Giro: Renaat Schotte.

Wie wint de 104de editie van de Ronde van Italië? Afspraak voor alle Girini van zaterdag 8 tot en met zondag 30 mei in 'Sporza Giro'. Vaste afspraak van maandag tot en met zaterdag telkens om 19.40 uur op Canvas (herhaling op Eén, na 'Laat'). Op zondag rond 22.40 uur op Eén. 'Sporza Giro', vanaf zaterdag 8 mei tot en met zondag 30 mei. Van maandag tot en met zaterdag telkens om 19.40 uur op Canvas en na 'Laat' op Eén. Op zondag rond 22.40 uur op Eén. Online te volgen via sporza.be en VRT NU.