'Million Dollar Mile': spelshow van LeBron James nieuw op ZES

Foto: ZES - © SBS Belgium 2020

In de nieuwe Amerikaanse show 'Million Dollar Mile' moeten kandidaten doorheen een parcours met obstakels zien te geraken terwijl ze op de hielen gezeten worden door professionele atleten.

De atleten proberen de deelnemers te verhinderen om de finish te halen. Wie er toch in slaagt om het traject tot een goed einde te brengen, wint het prijzengeld van maar liefst één miljoen dollar.

Het parcours van de show loopt doorheen de straten van Los Angeles en bestaat uit 6 levels. Wanneer een kandidaat aan een obstakel voorbij geraakt dikt hun prijzenpot aan, van 10.000 tot mogelijk 1.000.000 dollar.

Uitvoerend producent van de show is de Amerikaanse basketballer LeBron James. Ook de host van de show is geen onbekende in de sportwereld, Tim Tebow is een Amerikaans professioneel honkbalspeler en voormalig American footballspeler. De bloedstollende race wordt ook voorzien van de nodige commentaar door Matt 'Money' Smith en Maria Taylor. Smith is een Amerikaanse sportcommentator en Maria Taylor is een analyste en presentatrice voor Amerikaanse sportnetwerken ESPN en SEC Network.

'Million Dollar Mile', vanaf maandag 20 januari wekelijks om 20.35 uur op ZES.