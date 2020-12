Michiel Ameloot wordt nieuwe hoofdredacteur van VTM NIEUWS

Foto: News City - © DPG Media 2020

Michiel Ameloot wordt vanaf 1 januari 2021 de nieuwe hoofdredacteur van VTM NIEUWS. Hij neemt de fakkel over van Nicholas Lataire, die directeur wordt van News City.

Nicholas Lataire, directeur News City: 'Michiel is met zijn jarenlange journalistieke en leidinggevende ervaring de geknipte hoofdredacteur. Hij heeft een grote passie voor nieuws, een scherpe visie op journalistiek en weet hoe hij een redactie kan motiveren. Met Michiel zijn we van plan om het succes van VTM NIEUWS nog uit te bouwen. Mensen verwachten vandaag de hele dag door geloofwaardig, relevant en spraakmakend nieuws in beeld. Daarom wordt Michiel ook hoofdredacteur van onze online videoredactie. Hij blijft ook de eengemaakte sportredactie van DPG Media leiden. Hij toonde daar hoe je succesvol verschillende nieuwsmedia op elkaar kunt afstemmen.'

Michiel Ameloot, hoofdredacteur VTM NIEUWS: 'Nieuws maken is niet alleen topsport, het is bij uitstek een ploegsport. Ik kijk ernaar uit om elke dag met de sterke redactie van VTM NIEUWS samen te werken. En met Geert Dewaele als chef online video en Geert Desmet als chef sport, werk ik met twee toppers om op HLN, in de krant en op tv het verschil te maken.'

Michiel Ameloot (40) begon zijn carrière als journalist bij TV OOST en werd er later ook anchor en hoofdredacteur. In 2012 maakte hij de overstap naar VTM NIEUWS, eerst als algemeen journalist en later als sportjournalist. In 2018 werd hij aangesteld als hoofdredacteur sport bij de eengemaakte sportredactie van DPG Media.

Nicholas Lataire (41) volgt Paul Daenen op als directeur News City, die na een journalistieke carrière van veertig jaar met pensioen gaat.

Nieuwe stap in structuur van News City

News City krijgt dus een nieuwe hoofdredacteur VTM NIEUWS en wordt vanaf 2021 gestructureerd volgens vier pijlers, met elk een eigen hoofdredacteur:

- Brecht Decaestecker leidt HLN. Hij stuurt de site én de krant aan.

- Michiel Ameloot leidt VTM NIEUWS, Online Video en Sport.

- An Meskens is hoofdredacteur van de pijler Showbizz en Magazines.

- En Frederik De Swaef bouwt de nieuwe pijler Gids uit: daar willen we de consument in de toekomst nog meer gidsen rond specifieke thema’s als geld, mobiliteit, gezondheid...

Nicholas Lataire, directeur News City: 'News City krijgt een eenvoudige structuur. Elke redactie blijft uitgaan van zijn eigen sterkte en identiteit. En samen bouwen we aan het grootste en meest vooruitstrevende digitale platform van Vlaanderen.'