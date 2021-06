Michel Wuyts is begonnen aan laatste (?) Ronde van Frankrijk

De Ronde van Frankrijk is begonnen. En dat is de laatste van het koningsduo Michel Wuyts en José De Cauwer. Wuyts wordt met 65 op pensioen gestuurd, De Cauwer kan doorgaan omdat hij als zelfstandige aan de VRT verbonden is. Maar stopt Wuyts écht? Watchers van het wielrennen twijfelen daaraan.

De nieuwe CEO van de VRT, Frederik Delaplace, houdt grote kuis bij de openbare omroep. De 'oudjes' moeten eruit. Martine Tanghe wou doorgaan. Ze mocht niet. Linda De Win wou doorgaan. Ze mocht niet. Frank Raes moest de fakkel doorgeven. Michel Wuyts is nog niet uitverteld. Hij moet zwijgen.

In tijden waarin wordt gezegd dat de pensioengerechtigde leeftijd 67 is, zet de VRT iedereen die 65 wordt aan kant. De omroep zet in op verjonging. Tot groot verdriet van de vele fans van de getroffen schermgezichten. Martine Tanghe blijkt zich bij haar pensionering te hebben neergelegd, evenals Frank Raes. Maar Michel Wuyts heeft al laten weten dat hij graag nog dingen wil doen in de media- en sportwereld.

Wuyts is dan ook een graag geziene persoonlijkheid in de wielerwereld. Hij is kind aan huis bij ploegvoorstellingen en veel renners appreciëren hem enorm. Onder het motto dat 'hoge bomen veel wind vangen' heeft hij natuurlijk zijn critici. Maar doorgaans is Wuyts een enorm geliefd wielercommentator. Fans én mensen uit het wereldje zien dan ook nog een toekomst voor Michel na zijn verplichte pensionering. Veel wielerfans zien Wuyts nog bij Europsort terechtkomen, al lijkt dat eerder onwaarschijnlijk. Maar niets zegt dat Telenet Wuyts nog inschakelt voor ritten in het veldrijden die niet op de VRT te zien zijn. Of de Ethias Cross, die op VTM wordt uitgezonden? Zélfs Nederland lonkt om de hoek. Daar gebeurde destijds iets gelijkaardigs met Jack Van Gelder. Die maakt intussen het mooie weer bij betaalzender Ziggo Sport. Wie weet haalt een of andere zender Michel nog aan boord.

Dus, wie zal het zeggen? Veel speculaties en (voorlopig) geen antwoorden, maar de toekomst zal het uitwijzen.

Michel Wuyts zwaait voorjaar 2022 af bij de VRT, daarna ligt de toekomst open. Nu is het nog even genieten van hét wielerduo Wuyts en De Cauwer gedurende de Ronde van Frankrijk. Daarna is er nog de Olympische spelen. En vanaf 2022 wordt dan alles anders. Toch op de VRT.