Metejoor wint Qmusic Award voor Hit van het Jaar tijdens daverende eerste editie van Q-Pop

In een kolkend Sportpaleis won Metejoor zaterdag de Qmusic Award voor Hit van het Jaar Nationaal, die werd uitgereikt tijdens de allereerste editie van Q-Pop.

De luisteraars van Qmusic verkozen ‘Dit Is Wat Mijn Mama Zei’ tot hun favoriete nummer van een Belgische artiest. Nadat Q-dj’s en showhosts Maarten en Dorothee de award overhandigden, zette Metejoor het Sportpaleis meteen in vuur en vlam en bedankte hij de duizenden aanwezige feestvierders met zijn hits ‘Rendez-Vous’, ‘Wat Wil Je Van Mij?’ en uiteraard ook met ‘Dit Is Wat Mijn Mama Zei’.

Metejoor: 'Blijkbaar hebben de Q-luisteraars massaal gestemd op die ene song over die ene hele speciale vrouw. Dit betekent dat de Q-luisteraar mij - en mijn mama - ​ goed gezind is en dat doet erg veel met mij. ​ Een heel erg dikke merci. Het is een hele eer om deze award te winnen tijdens de eerste editie van Q-Pop. Kom ik nu in de geschiedenisboeken van Qmusic? (lacht).'

Maarten en Dorothee: 'Lokale artiesten waren nog nooit zo populair en met deze Qmusic Award willen we hun prachtige werk bekronen. Metejoor heeft een vaste stek in de hitlijsten van Qmusic, ‘Dit Is Wat Mijn Mama Zei’ is een van de nummers die we het vaakst gedraaid hebben dit jaar. Onze luisteraars zijn dan ook dol op Metejoor en sloten dit nummer in hun hart. Met deze award zetten ze één van hun lievelingsartiesten in zeer welverdiende bloemetjes!'

Metejoor was niet de enige artiest die een felbegeerde Qmusic Award in de wacht sleepte. Ook Harry Styles werd bekroond met een Qmusic Award voor Hit van het Jaar Internationaal. De Britse popsensatie kon jammer genoeg niet aanwezig zijn in het Sportpaleis, maar Q-dj’s Sean Dhondt en Maureen Vanherberghen trakteerden de aanwezige toeschouwers op een prachtige versie van zijn winnende hit ‘As It Was’.

Eerder op de avond bouwden Pauline, Flemming, Olivia, Berre, CAMILLE, Sam Ryder, Suzan & Freek, Kris Kross Amsterdam, Pommelien, Jaap Reesema en Tom Grennan al een gigantisch muzikaal feest tijdens de spektakelshow van Qmusic. De favoriete artiesten van de Q-luisteraars brachten er live hun grootste hits. Bazart en Regi zetten dat feest nu nog verder.