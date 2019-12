Met Rudi Vranckx naar het front

Al meer dan dertig jaar brengt Rudi Vranckx verslag en duiding bij grote wereldconflicten. Het afgelopen jaar trok hij naar drie verschillende conflictgebieden: Irak, SomaliŽ en Afghanistan.

Hij kwam terug met twee televisiereeksen, ieder met hun eigen insteek, op maat van Eén en Canvas. Daarmee wil hij de Vlaamse kijkers de impact van die oorlogen beter helpen begrijpen én aanvoelen.

Voor het Eén-programma 'Tussen Oorlog en Leven' neemt Rudi elke week twee boeiende Vlamingen mee naar 'zijn' oorlog. Met Joris Hessels en Dominique Van Malder ('Radio Gaga') reist hij naar Irak, met actrice Katrien De Ruysscher ('Thuis') en acteur Geert Van Rampelberg ('Salamander') naar Somalië, en met Radio 2-presentatrice Cathérine Vandoorne ('De Madammen') en ondernemer Wouter Torfs naar Afghanistan. Hoe beleven zij de oorlog wanneer ze er voor het eerst van dichtbij mee geconfronteerd worden? Samen met Rudi Vranckx dompelen ze zich onder in de verhalen van gewone mensen in oorlogsomstandigheden. Vanaf maandag 6 januari om 20.40 uur op Eén en VRT NU.

In het Canvas-programma 'De Eeuwige Oorlog' onderzoekt Rudi in dezelfde conflictgebieden waarom er maar geen einde lijkt te komen aan de oorlog. Om dat beter te begrijpen, praat hij met experten en kroongetuigen die de conflicten van nabij hebben meegemaakt. Zij bieden een uniek inzicht in het schijnbaar onoplosbare conflict in hun land.

Vanaf donderdag 9 januari om 21.20 uur op Canvas en VRT NU.

'We durven met deze programma’s de moeilijke thematiek van oorlog en conflict aan te kaarten. Dat doen we zeer verbindend met 'Tussen Oorlog en Leven' op Eén en zeer verdiepend met 'De Eeuwige Oorlog' op Canvas'. De Eén-kijker reist en voelt mee met Rudi en twee boeiende Vlamingen die mensen in oorlog ontmoeten. De Canvas-kijker duikt dieper in de historische context die jammer genoeg zeer hard en pijnlijk is. Perfect complementair dus. En wie wil, bekijkt ze allebei', vertelt Olivier Goris, netmanager Eén en Canvas.

Beleven en begrijpen

'35 doden bij aanslag op bus in Afghanistan.'

'54 doden bij aanslagen in Irak.'

'12 doden bij zelfmoordaanslag op hotel in Somalië, Al-Shabaab eist verantwoordelijkheid op.'

In deze lukraak bij elkaar gesprokkelde headlines gaat het samen over 101 mensen die brutaal uit het leven werden weggerukt. Altijd iemands vader of moeder, altijd iemands zoon of dochter, om Willem Vermandere te parafraseren. Maar staan wij daar na al die jaren nog voldoende bij stil? Het is een vraag waar ook Rudi Vranckx mee worstelt.

Na dertig jaar oorlogsjournalistiek mag hij de frontlinie zijn thuis noemen. Hij kent de mensen van de headlines, de mensen die er leven… en sterven. Net daarom vindt hij het zo belangrijk om hun realiteit, die van de oorlog, op de juiste manier te laten doordringen tot in de Vlaamse huiskamer? Hoe zorg je ervoor dat de kijker begrijpt wat er gaande is? Hoe laat je de mensen van hier meevoelen met die van ginder?

Met het ambitieuze tweeluik 'Tussen Oorlog en Leven' op Eén en 'De Eeuwige Oorlog' op Canvas gaat Rudi die uitdaging aan. Eén project met twee verschillende televisieprogramma’s, in dezelfde week uitgezonden op twee verschillende zenders.

'Tien jaar lang al maken we documentaires over wat zich in de wereld afspeelt. Je steekt dan je hoofd én je hart in één programma: je wil dat de kijker zowel voelt als begrijpt. Deze keer splitsen we dat op, waardoor je op Eén nog meer kan beleven, en tegelijk ook meer kan begrijpen op Canvas. Zo vullen beide programma’s elkaar aan', aldus Rudi Vranckx.

Mik je op het hoofd, of op het hart? In het prestigieuze dubbelluik 'Tussen Oorlog en Leven' en 'De Eeuwige Oorlog' weigert Rudi nog steeds de keuze te maken. Deze keer gaat hij zelfs resoluut voor dubbel zoveel van beide. Want het vergt hoofd én hart, en liefst zo veel mogelijk van elk, om de oorlog te kunnen vatten.

'Tussen Oorlog en Leven' is een productie van Warner Bros Belgium voor Eén.

'De Eeuwige Oorlog' is een productie van de Vranckx-redactie van Canvas.

'Tussen Oorlog en Leven'

Op Eén vanaf maandag 6 januari

In de documentaire reeks 'Tussen Oorlog en Leven' op Eén neemt Rudi Vranckx telkens twee bekende gezichten mee naar oorlogsgebied: Irak, Afghanistan en Somalië. Al meer dan dertig jaar brengt hij het conflict tot in de huiskamer, maar komt het nieuws nog binnen? Raakt het de mensen nog in hun hart?

De verhalen en beelden van oorlog zijn voor Rudi als journalist na al die jaren herkenbaar. Maar hoe kijk je naar diezelfde beelden en verhalen als je ze voor de eerste keer met eigen ogen ziet, als je persoonlijk kennismaakt met de mensen die hun leven moeten opbouwen op het puin tussen oorlog en leven? Het wordt niet alleen voor de gasten, maar ook voor Rudi een confronterende reis. Wat doet oorlog met gewone mensen? En hoe komen de verhalen binnen bij twee mensen die nooit eerder van zo dichtbij konden voelen, proeven en ruiken wat er zich afspeelt tussen oorlog en leven?

'Zie ik het wel goed, voel ik het wel juist aan? Na dertig jaar oorlogsverslaggeving twijfel ik nog steeds. Raak ik de mensen wel in hun hart? Daarom neem ik twee gasten mee die ik apprecieer. Ik ben benieuwd naar hun blik op mijn oorlog. Om samen op zoek te gaan en de oorlog een gezicht en een stem te geven. Dat is 'Tussen Oorlog en Leven'', zegt Rudi Vranckx.

De gasten zijn televisiemakers Joris Hessels en Dominique Van Malder (Irak), acteurs Katrien De Ruysscher en Geert Van Rampelberg (Somalië), en radiopresentatrice Cathérine Vandoorne en ondernemer Wouter Torfs (Afghanistan).

'De Eeuwige Oorlog'

Op Canvas vanaf donderdag 9 januari

In de historische docureeks 'De Eeuwige Oorlog' probeert Rudi Vranckx te begrijpen hoe het komt dat sommige oorlogen steeds opnieuw ontvlammen. Daarom maakt hij een reis door de tijd, naar het moment waarop de oorlogen in Irak, Afghanistan en Somalië in een beslissende plooi kwamen te liggen. Samen met opmerkelijke kroongetuigen en experten, regeringsfunctionarissen, topmilitairen, clanleiders en burgers maakt hij de balans op.

Hoe uiteenlopend de drie conflicten ook zijn, één vaststelling loopt er als een brandend hete rode lijn doorheen: de buitenlandse interventies, vaak zonder enig begrip en respect voor de plaatselijke samenleving, hebben meer kwaad dan goed gedaan.

Om dat beter te begrijpen, vertrekt Rudi telkens van een iconisch moment dat gegrift staat in het collectieve geheugen: 9/11 voor Afghanistan, de val van het standbeeld van Saddam Hoessein in Bagdad en de Amerikaanse landing op Mogadishu Beach in Somalië. Hij gidst de kijker langs experten, kroongetuigen en gewone mensen die de conflicten van nabij hebben meegemaakt. Zij bieden een uniek inzicht in de oorsprong van de 'eeuwige oorlog' in hun land en in de belangenconflicten, spanningen, frustraties, haat- en wraakgevoelens die het vuur steeds weer doen oplaaien.

Het gaat daarbij net zo goed om het verleden als om de toekomst. In Irak kan de tweespalt tussen sjiieten en soennieten ons bijvoorbeeld helpen de rivaliteit te begrijpen tussen de grootmachten Iran en Saoudi-Arabië. En als er in Afghanistan ooit vrede moet worden gesloten met de taliban, weten we maar beter waar ze voor staan.

''De Eeuwige Oorlog' is voor mij een 'walk down memory lane' langs de conflicten die ik zelf heb meegemaakt. Wanneer je er middenin staat, blijf je noodgedwongen vaak steken in de nieuwsdynamiek van dag na dag. Nieuws en oorlog, dat is een brij zonder einde. Voor inzicht is er dan weinig tijd. In deze documentaire proberen we de grote lijnen van de geschiedenis bloot te leggen, de dynamiek van het conflict. We zoeken naar de sleutel die het begrijpelijk maakt. Al tien jaar mikken we met ons werk op het exacte snijpunt tussen ‘slow journalism’ en ‘fast history’, en deze keer zitten we er exact bovenop.'