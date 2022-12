Merry Quizmas bij Nostalgie

Ho Ho Ho! Bij Nostalgie puilt de kerstboom al uit van fantastische cadeaus. Die cadeaus mogen allemaal de deur uit, maar niet zomaar. Ze roepen onder andere de hulp in van legendarische quizmasters als Koen Wauters, Luc Appermont, Marcel Vanthilt, Walter Grootaers en Kurt Van Eeghem.

Vlamingen houden van quizzen! Nostalgie brengt daarom de komende weken heel wat legendarische quizformules terug tot leven in een feestelijke Merry Quizmas-actie.

Een hele dag worden op je radio TV-quizzen gespeeld die in ons collectief geheugen zitten: ‘Familieraad’, ‘Waagstuk’, ‘Zeg Eens Euh’, ‘De Slimste Mens’, ‘De Drie Wijzen’ en meer.

Elk spelmoment is verrassend en de cadeaus zijn dat natuurlijk ook, gaande van smartphones, tablets, ballonvaarten, concerttickets tot een skivakantie.

Station Manager Nostalgie Jo Nachtergaele: 'We zijn een volk van quizzers! Dat merk je niet alleen in de lokale sporthal maar zeker ook op TV en op de radio. Het leek ons een leuke uitdaging om dit jaar onze kerstcadeaus weg te schenken in samenwerking met de iconen uit de Vlaamse quizwereld. Koen Wauters zal zoals in ‘Familieraad’ vragen stellen aan honderd Vlamingen, Marcel Vanthilt brengt een dictee waarmee je eeuwige roem kan vergaren via onze app en Luc Appermont geeft weer antwoorden weg op vragen in ‘Waagstuk’. Heel wat van die quizformules blijken ook bijzonder leuke radiomomenten op te leveren en dat zal, in combinatie met de nodige kerstjingles, zeer feestelijke radio opleveren.'

'Merry Quizmas', van 9 t.e.m. 25 december bij Nostalgie.