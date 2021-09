'Mercury Mysteries' bij Nostalgie: eerbetoon aan een legende

Op 5 september zou Freddie Mercury 75 geworden zijn. Nostalgie brengt een eerbetoon aan de legendarische rockster met een Freddie Mercury Weekend en 'Mercury Mysteries', een vierdelige podcast waarin je alles te weten komt over deze mythische en mysterieuze topartiest.

'We will Rock You', 'I want to Break Free', 'Don't Stop Me Now', 'Another One Bites the Dust', 'Bohemian Rhapsody', 'Somebody to Love'… zowat alle muziekliefhebbers kennen deze classics van voor naar achter en zien er meteen ook de legendarische frontman Freddie Mercury bij. Net zo talrijk als zijn hits, zijn de verhalen die over hem de ronde doen. Over zijn Brits-Indische afkomst, zijn stembereik, zijn fysieke uitstraling, zijn muzikale supertalent, zijn explosiviteit op het podium, zijn geloof in het zoroastrisme, zijn excentrieke trekjes, zijn tragische ziekte en overlijden. Waarheid of mythe? Je komt het allemaal (of toch heel veel!) te weten in de 'Mercury Mysteries', een vierdelige Nostalgie-podcast die je vanaf vrijdag 03/09 kan beluisteren via Nostalgie.be, de Nostalgie-app of je favoriete luisterapp.

Shalini van den Langenbergh, Nostalgie-DJ & producer: 'Samen met experts en superfans zoals Stef Kamil Carlens, radio-icoon Erik De Zwart en actrice Els Deceuckelier mocht ik in het onwaarschijnlijke leven van Freddie duiken in een poging enkele Mercury Mysteries te ontrafelen. Onwaarschijnlijk boeiende verhalen leverde dat op... en mijn bewondering voor deze legende is er alleen maar groter op geworden.'

Elke vrijdag stelt Shalini in 'De Vroegste Ochtendshow van Vlaanderen' bij Herbert & Astrid een nieuwe aflevering van de 'Mercury Mysteries' voor:

- Freddie – de Performer (03/09)

- Freddie – de Rebel (10/09)

- Freddie – de Mythes (17/09)

- Freddie – de Tragiek (24/09)

Op zaterdag 4 en zondag 5 september kan je bij Nostalgie genieten van het 'Freddie Mercury Weekend'. Zet het volume van 'Radio Gaga' dus maar al op 10!

Wie al een voorsmaakje wil van de 'Mercury Mysteries': beluister de trailer.

En daarna wordt het stilaan aftellen naar de '90s Top 990'. Vanaf 06/09 kan je stemmen en worden je muzikale (en andere) 90s-dromen waargemaakt in de '90s Droomfabriek' bij Nostalgie.