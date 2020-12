'Merci voor de Muziek' verrast met kerstspecial

Foto: Eén - © VRT 2020

Bart Peeters en Nora Gharib sluiten 2020 af met een eenmalige kerstaflevering van 'Merci voor de Muziek', op zaterdag 26 december. Corona stak voorlopig een stokje voor een volledige reeks, maar met de nodige veiligheidsmaatregelen is een kerstspecial gelukkig wel nog mogelijk.

Het wordt een echte kerstaflevering: voor de gelegenheid ruilen Bart en Nora de loft van de eerste reeks in voor een feeërieke kerstlocatie, met een virtuoze liveband en een hele hoop artiesten. Aan het basisconcept wordt uiteraard niet geraakt: nog steeds verrassen, bedanken en troosten ze mensen met muziek.

Een hele hoop mooie en ontroerende verhalen passeren de revue: Jesper (vier jaar) krijgt dankzij zijn mama bezoek van een muzikale astronaut die verdacht veel op Bart Peeters lijkt, Sandra Kim en Ronny Mosuse verrassen twee koppels die een bijzonder unieke vriendschap vieren, speciaal voor Wout (vijf jaar) en zijn gezin zingt #LikeMe een nummer waarbij de hele gemeente Wuustwezel meetolkt in gebarentaal, Lotte krijgt een piano en een liedje van Clouseau cadeau, Regi en Camille zingen voor Henk en Kerry-Lynn die dit jaar hun leven drastisch omgegooid hebben, en Hannelore Bedert brengt een heel pakkende ode aan Aurélie, die afgelopen jaar haar man verloor.

Daarnaast dringen Bart en Nora ook binnen in de videogesprekken van studentes geneeskunde, een chirogroep en een kappersfamilie. Ze verrassen hen met een totaal onverwachte kerstmusical, daarbij geholpen door Sabine Hagedoren, Bram Verbruggen, Frank Deboosere, Tiktokkers Celine en Michiel, Geert Hunaerts en Tine Priem, Leen Dendievel en Udo Mechels, en Gene Thomas en Kristel Verbeke.

Bart Peeters: 'We mochten helaas geen publiek ontvangen voor al die fantastische mensen, zangers en muzikanten, maar dit was wel de eerste keer in heel mijn leven dat de technische mensen van achter de camera’s spontaan mee applaudisseerden. Dat heeft mij echt geraakt. Nora en ik, en alle betrokkenen, zijn echt héél trots op deze special.'

'Merci voor de Muziek kerstspecial', zaterdag 26 december om 20.50 uur op Eén.