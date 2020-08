MENT TV werkt aan comeback van 'Het Eenzame Hartenbureau'

De digitale muziekzender MENT TV werkt aan een eigentijdse versie van het legendarische radioprogramma 'Het Eenzame Hartenbureau' dat destijds te horen was op Radio 2. Dat meldt Het Nieuwsblad.

De krant Het Nieuwsblad publiceerde vrijdag een interview met Marc Hallez, de eigenaar van MENT TV, en met Edwin Ysebaert. Dat was destijds de presentator van het legendarische programma.

En nu keert het programma dus terug op televisie. MENT werkt volop aan de formule. Hoe het er precies gaat uitzien is dus nog niet bekend. Maar het programma komt al zeker op televisie én misschien zal het ook beschikbaar worden gesteld via de app van de kleine muziekzender en diverse andere platformen. Hallez is zich ook bewust van de risico's die een dergelijk programma met zich meebrengt. 'Er zullen mensen bellen die in een heel donkere periode zitten. We zullen weleens naar de zelfmoordlijn moeten doorverwijzen en we zullen mensen tegen zichzelf moeten beschermen. Maar Edwin Ysebaert heeft voldoende metier om daarmee om te gaan', zo vertelt hij nog.

Edwin Ysebaert zelf kijkt uit naar de terugkeer van zijn programma. 'Nadat het programma onder druk vanuit diverse hoeken afgevoerd werd, wou ik er niets meer van weten. Maar met ouder worden kwam de goesting om de draad weer op te nemen terug', zo zegt hij in Het Nieuwsblad.

Ook een juiste startdatum is nog niet bekend. De zender hoopt echter om het programma nog dit jaar op antenne te kunnen brengen.

Bron: Het Nieuwsblad/MENT TV