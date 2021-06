Memesvantstad kaapt Streamz account tijdens Instagram ban

Bart De Memer, bezieler van 'memesvantstad', is de officiële Streamz-ambassadeur van het derde seizoen van 'Mocro Maffia' De populaire Instagrampagina 'memesvantstad' sprokkelde op anderhalf jaar tijd zo'n 100.000 volgers bijeen.

Maar afgelopen woensdag werd hij door het platform voor 30 dagen offline gehaald. Instagram kan zo’n ban uitdelen omdat posts ingaan tegen de richtlijnen van het platform, of omdat er door verschillende gebruikers gerapporteerd wordt. Intussen zijn er veel nepaccounts die doen alsof ze memesvantstad zijn. Daarom geeft Streamz hem tijdens deze periode exclusieve toegang tot hun Instagrampagina. Zo kunnen fans toch uitkijken naar nieuwe memes, die over het nieuwe seizoen van de Nederlandse reeks van 'Mocro Maffia' zullen gaan. Elke donderdag komt er een aflevering van het langverwachte derde seizoen op Streamz.

Op vrijdag 2 juli van 16.00 tot 17.00 uur zal er ook een live Q&A plaatvinden met de bekende memer op de Streamz Instragrampagina.

Als 'Mocro Maffia' ambassadeur cureerde hij voor Streamz ook een selectie uit de catalogus van zijn favoriete titels op het platform. Bekijk hier de top 10 van 'memesvantstad'.

1. 'Mocro Maffia'

2. 'The Godfather'

3. 'Patser'

4. 'John Wick'

5. 'John Wick Chapter 2'

6. 'John Wick Chapter 3 Parabellum'

7. 'Shrek 2'

8. 'The Wolf of Wall Street'

9. 'The Dictator'

10. 'Cast Away'

'Mocro Maffia' Seizoen 3

Fans zitten al een tijd op hete kolen voor het vervolg van 'Mocro Maffia', want seizoen 2 eindigde met heel wat spanning in de lucht. Niemand is veilig en daar komt in het derde seizoen geen verandering in. Het nieuwe seizoen belooft alvast meer actie, drama en familieconflicten in de grimmige misdaadserie over de Amsterdamse onderwereld. De Belgische acteur Saïd Boumazoughe ('Patser') zien we opnieuw in de rol van Achraf.

In de fictieve misdaadserie maken de drie beste vrienden Romano (Mandela Wee Wee), Potlood (Nasrdin Dchar) en De Paus (Achmed Akkabi) de overstap van kleine criminaliteit naar het grotere werk. In no time hebben ze de hele cocaïne-handel in Amsterdam in handen. Door jaloezie en ruzie valt de vriendengroep echter uit elkaar en komen ze recht tegenover elkaar te staan. De gemoederen laaien hoog op en niemand is veilig in de strijd om de troon.

'Mocro Maffia' is een productie van Videoland. Het derde seizoen zal vanaf 1 juli 2021 te zien zijn op Streamz. Ook de mini-serie 'Mocro Maffia: Komtgoed' en alle vorige seizoenen zijn terug te vinden op het streamingplatform. De opnames voor seizoen 4 lopen op dit moment, maar wanneer dat zal verschijnen is nog niet geweten.