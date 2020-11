Meer dan tienduizend stemmen voor de '70s Top 770' bij Nostalgie

Foto: © Nostalgie 2020

Tot vrijdagavond 18.00 uur kunnen de Nostalgie luisteraars nog stemmen voor 'hun' 7 nummers in de '70s Top 770'. Tot nu toe registreerde Nostalgie bijna 11.000 stemmen, een record voor de 70s! En vanaf zaterdag stapt de zender weer helemaal in de wereld van de 70s.

7 Topdagen boordevol feelgood en eeuwige classics. Op vrijdag 27 november, net voor 18.00 uur, kennen de luisteraars dan de nieuwe nummer 1.

'Step into the 70s'. Dat was de oproep die Nostalgie ruim een week geleden lanceerde. Toen opende Tika uit Tita Tovenaar de stembussen bij Bjorn Verhoeven. En de luisteraars reageerden massaal.

Na het succes van 'Play back the 80s' en 'The 90s are calling' wordt Nostalgie nu ook voor de 70s bedolven onder de stemmen, reacties en suggesties. Eens te meer blijkt hoe de Nostalgie-fans participeren in en genieten van de grote muziekacties.

Vrijdag om 18.00 uur sluit Bjorn Verhoeven de stembussen af samen met Tineke De Nooij, de legendarische Dj van Radio Veronica. Dan zien we ook het resultaat van de 'Doe de Travolta'-challenge die Nostalgie lanceerde.

Zaterdag om 9.00 uur gaat dan de '70s Top 770' dan van start. Ga je voor de gitaren van Eagles, Deep Purple of Meat Loaf? Of toch de tijdloze classics van Fleetwood Mac, Queen, Billy Joel of Abba? Dat wordt 7 dagen genieten, in goed gezelschap.

Op zaterdag 21 en zondag 22 november zijn dat Nathalie Delporte (9.00 – 12.00 uur), Johan Henneman (12.00 – 15.00 uur) en Tony Talboom (15.00 – 18.00 uur).

Vanaf maandag zijn dat Marcia Bwarody (9.00 – 12.00 uur), Johan Henneman (12.00 – 15.00 uur) en Bjorn Verhoeven (15.00 – 18.00 uur). Elke avond van 18.00 tot 21.00 uur brengt Leen Demaré de '70s Top 770 Aftershow'.

Op 27 november rond 18.00 uur wordt dan de nummer 1 bekend gemaakt. Afsluiten doe je die dag met Domi Crommen en een krachtige 'Viva 70s Vinyl!'.