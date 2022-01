Meat Loaf stunt postuum in de 'Classics Top 2022' van Nostalgie

Na 12 dagen met 2022 onvergetelijke classics mag Queen zich tot koning kronen in de 'Classics Top 2022' van Nostalgie. 'Bohemian Rhapsody' blijft de populairste in 'de beste en de langste lijst van het land'.

Al kwam er dit jaar concurrentie uit onverwachte hoek: 'Luisteraars konden tot net voor de finale hun ultieme favoriet uit de top 22 nog een extra stem geven. En een heleboel luisteraars hebben van die stem hun laatste eerbetoon aan Meat Loaf gemaakt. Want toen we vorige week het trieste nieuws over het overlijden van Meat Loaf brachten, zagen we meteen een effect in het stemgedrag. 'Paradise By The Dashboard Light' stijgt zo flink en eindigt dit jaar op 2. Al was het aan de top een nipte strijd. Heel nipt zelfs. Queen stond dit jaar bijna een trapje lager', zegt Creative Director Kevin De Geest.

De top 10 ontdek je hier:

Als we naar de lijst kijken dan vallen er dit jaar nog een aantal dingen op:

- Fleetwood Mac zorgde met ‘The Chain’ voor de hoogste nieuwkomer op #156.

- The Beatles kwamen met 23 classics het vaakst langs en het hoogst met ‘Let It Be’ op #61.

- De luisteraars stemden 138 Belgische producties in de lijst, waarbij Gorky met ‘Mia’ het hoogste uitkwam, op nummer 16.

1979 blijkt onder de classics het populairste jaar, met 103 noteringen.

- Het oudste nummer werd in 1952 uitgebracht: ‘Mad About The Boy’ van Dinah Washington, terwijl Adele met ‘Easy On Me’ voor één van de recentste classics zorgde.

- Het langste nummer hoorden we op #1245: ‘Telegraph Road’ is 13’51” puur genieten van Dire Straits.

- Voor het kortste daarentegen moest je je haasten: Ray Charles had maar 1’50 nodig om z’n ‘Hit the Road Jack’ in de lijst te krijgen.

De 'Classics Top 2022' mag je trouwens op alle vlakken een topeditie noemen. Er sneuvelden heel wat records. Niet enkel in het aantal uitgebrachte stemmen, maar ook in het aantal luisteraars via de digitale streams op nostalgie.be en in de gratis Nostalgie-app. In de finaledagen van de top werden dagelijks nieuwe records opgetekend, zegt radiodirecteur Tom Klerkx : 'Bij de start van de finaleweek werd het luisterrecord van de vorige editie al meteen verbroken. Het bevestigt een trend die we al langer zien bij Nostalgie. We merken ook aan de vele reacties van luisteraars dat Nostalgie en de classics een extra veilige haven zijn. Nostalgie staat elke dag voor herbeleving. Of om het met een classic te zeggen: the best days of my life.'

Krijg je maar niet genoeg van de lijst? Dit weekend hoor je bij Nostalgie de 'Classics Top 2022 Repeat' met het beste uit de langste lijst van het land.

Feelgood Friday

Volgende week duikt Nostalgie met extra veel feelgood in februari. Elke vrijdag wordt dan omgedoopt tot Feelgood Friday. Luisteraars kiezen dan de hele dag (van 6.00 tot 22.00 uur) hun favoriete meezingers. Nostalgie trekt elke vrijdag ook het land in met het Feelgood Frietkot. Mag Nostalgie jou trakteren op Feelgood Friday? Meld je dan nu al via nostalgie.be of de app en wie weet zing je volgende week met een puntzak in de hand mee met jouw favorieten.