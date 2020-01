Maywaether - The Legendary Icon Tour op Eleven Sports

Op 28 februari 2020 komt Amerikaans boksfenomeen Floyd 'Money' Mayweather naar BelgiŽ! De topbokser schiet in de Lotto Arena in Antwerpen, zijn Legendary Icon Tour op gang.

Samen met Amerikaanse vrienden mikt hij voor de gelegenheid enkel raak in de basketbalring! Sparringpartner: de Antwerp Giants. Het topspektakel is live te zien op Eleven Sports.

Floyd 'Money' Mayweather – The Legendary Icon Tour

An evening with Floyd Mayweather, het nog steeds ongeslagen (50-0) boksfenomeen. Het totaalspektakel staat bol van entertainment 'American Style' met als hoogtepunt de basketbalwedstrijd tussen het befaamde 'Money Team' – aangevoerd door Floyd zelf – en een selectie van onze vice-landskampioen en bekerwinnaar de Antwerp Giants.

In aanloop naar deze wedstrijd worden ook open boksworkouts georganiseerd met het kruim van de Belgische bokswereld: Delfine Persoon, Ryad Merhy, Bilal Laggoune en Yves Ngabu. Top of the bill, die dag viert Maywaether zijn 43ste verjaardag. Het hoeft dus geen woorden: een avondje om nooit te vergeten. Legendary!

Live op Eleven Sports

Voor wie het topspektakel in de Lotto Arena niet kan bijwonen, niet getreurd. Het event zal ook live te zien zijn op Eleven Sports, de exclusieve mediapartner van het event.

Tickets

Mis deze unieke kans niet om Floyd Mayweather en zijn ‘Money Team’ live aan het werk te zien! Tickets (vanaf € 30) voor deze unieke show zijn te koop via Tele Ticket Service en de Lotto Arena.

Guillaume Collard, Managing Director d’Eleven Sports in België en Luxemburg, en Group Head of Acquisitions: 'In augustus 2017 zond Eleven Sports exclusief de Money Fight uit tussen Floyd Maywaether en Conor McGregor. De weerklank van deze uitzending was ook in België enorm. Maywaether is en blijft een fenomeen die geen enkele boks- en fightliefhebber onverschillig laat. We zijn dan ook bijzonder opgetogen dat we dit unieke evenement, in België, met één van de grootste bokskampioenen ooit, live kunnen aanbieden aan onze kijkers.'