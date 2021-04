'MAUVE': een unieke blik achter de schermen van het nieuwe RSC Anderlecht

Recordkampioen Anderlecht bouwt aan een nieuwe toekomst. Net in die boeiendste periode in de clubgeschiedenis gooit het de deuren open voor een cameraploeg van productiehuis Woestijnvis. Het resultaat? Een vierdelige docureeks die de kijker een unieke blik gunt achter de schermen van voetbalclub Anderlecht tijdens het seizoen 2020-2021.

'MAUVE.', ingelezen door Brusselaar Gorik Van Oudheusden, is een intens portret van een club in transitie, bekeken door de ogen van een aantal hoofdrolspelers. We volgen Vincent Kompany die vervelt van wereldspeler tot debuterende trainer en resoluut de kaart van de eigen jeugd trekt. Sportief directeur Peter Verbeke die met weinig financiële middelen de ploeg moet versterken. Voorzitter Wouter Vandenhaute die de tradities eert, maar de club tegelijk in rustiger als ambitieuze vaarwateren wil brengen. En tot slot talentvolle jonge spelers die midden dat gewoel hun plek zoeken en hun carrière trachten uit te bouwen.

Je club in onzekere tijden zo open stellen voor je supporter, het lijkt geen evidente keuze. En toch gaat Anderlecht hier voluit voor.

'Zeker in een jaar waar onze supporters verder dan ooit zijn, willen we ze dichter doen meeleven. We delen dagelijks verhalen vanuit het hart van de club, over kanalen heen. Met deze vierdelige documentaire willen we de vele paars-witte supporters in het hart raken. De club zet voor het eerst de deuren van Neerpede open voor de buitenwereld en wil supporters nu ook voeden met een aanbod dat verder reikt dan 90 minuten voetbal. Het resultaat is een unieke en intense blik achter de schermen van een vernieuwd Anderlecht', aldus Tim Borguet, Head of Communication & Marketing van de club.

Het resultaat mag inderdaad gezien worden. 'MAUVE.' toont Anderlecht zoals je het nog nooit zag. Je kijkt niet alleen mee in de kleedkamer, maar beleeft transferonderhandelingen van op de eerste rij. Je volgt jonge talenten van de ontbijttafel tot de match en leert ook de oprecht menselijke kantjes kennen in een wereld die zo sterk op resultaat gericht is.

'MAUVE.', vanaf donderdag 22 april op Play Sports Open gratis voor alle Telenet TV-klanten op kanaal 11.