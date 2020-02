Mathias Coppens trotseert zijn hoogtevrees voor 'BEAT VTM'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

'We gaan je hoogtevrees omzetten in hoogtevreugde.' Die zware opdracht staat Mathias Coppens op maandag 17 februari te wachten in 'BEAT VTM'.

Hij wordt uitgedaagd door Geert (29) uit Maasmechelen, die gefascineerd is door graaf- en grijpmachines én door torenkranen. Geert daagt Mathias dan ook uit om één van de hoogste torenkranen van België, van maar liefst 120 meter hoog, te besturen als een echte professional. Voor Mathias tegelijk zijn grootste droom en zijn ergste nachtmerrie.

'Deze uitdaging is mijn grote droom', glunderde Mathias, die eigenlijk hoogtevrees heeft, in de kick-off aflevering van 'BEAT VTM'. 'Ik ben verslaafd aan graafmachines huren en grachten graven in mijn tuin. Ik ga er echt álles aan doen om dit goed te doen en te winnen. Al ben ik wel ongerust nu ik weet dat zo’n torenkraan constant wiebelt door de wind. Zelfs in het kleinste sloepje word ik zeeziek. Ik zal mijn plastiek zakje mee naar boven nemen.'

Mathias en Geert staan er gelukkig niet alleen voor en kunnen naast de hulp van hun coach ook rekenen op een 'wingman' of 'rigger', de hijsbegeleider die hen aanwijzingen geeft vanop de begane grond. Iemand die de kraanbestuurder voor de volle 100% moet kunnen vertrouwen. Mathias rekent daarvoor, net zoals Geert, op zijn oudere broer, Maarten Coppens. Hun eerste vertrouwensproef loopt echter niet zoals het moet. 'Als we dit even goed doen met een kraan, gaan er gewonden vallen…'

Het finaleduel speelt zich af in hartje Brussel in één van de hoogste torenkranen van het land. Daar moeten Geert en Mathias omhoog klauteren in een gevaarte van maar liefst 120 meter hoog. Wie voert de 3 opdrachten vlekkeloos uit en scoort het sterkst op precisie en veiligheid?

Mathias en Geert blikken terug in 'BEAT VTM Talks' op VTM GO

'BEAT VTM' gaat na elke aflevering verder met 'BEAT VTM Talks', dat exclusief te zien is op VTM GO. In 'BEAT VTM Talks' blikken de bekende en onbekende Vlamingen terug op hun parcours, hun voorbereidingen, de ups & downs, ... Mathias Coppens en Geert nestelen zich naast elkaar in de vierde online aflevering. 'BEAT VTM Talks' toont bovendien ook extra beelden die niet op tv te zien waren.

'BEAT VTM', maandag 17 februari om 20.35 uur bij VTM.