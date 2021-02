Martine Jonckheere terug op de set van 'Familie'

Foto: VTM - © MEDIALAAN 2018

Fans kunnen beginnen aftellen naar hét moment waarop Marie-Rose weer opduikt in 'Familie'. Want actrice Martine Jonckheere heeft er haar eerste draaidagen opzitten. Nog dit voorjaar maakt ze opnieuw haar opwachting in de soap.

Het Laatste Nieuws meldt donderdag dat Martine Jonckheere opnieuw aan het opnemen is voor 'Familie'. Dat betekent dan meteen de derde comeback in de serie voor de 64-jarige actrice. Twee jaar geleden verdween ze na een kortstondige terugkeer achter de tralies toen bleek dat niet Véronique (Sandrine André), maar wel zij Amélie (Erika Van Tielen) had neergestoken. En nu is het moment van haar proces aangebroken. Rentrée dus van Martine Jonckheere als Marie-Rose.

Normaal zou Martine al vorig jaar aan de opnames begonnen zijn, maar door corona en het opschorten van de opnames werd dat uitgesteld. 'Ik ben zo blij dat het nu eindelijk wel kan. Want werkloos thuiszitten, dat is geen pretje', zegt ze in Het Laatste Nieuws. En Jonckheere staat met heel veel 'goesting' weer op de set. 'Acteren iszoals fietsen: dat verleer je blijkbaar niet. Vanaf het moment dat ik op de set verscheen, ging alles vlot. Ik proefde de sfeer van de 'good old days'. Alsof ik geen twee jaar was weggeweest. Deze periode lijkt wel een wedergeboorte', vertelt ze nog.

Het proces van Marie-Rose is nog dit voorjaar in 'Familie' te volgen.

Bron: hln.be - eigen bericht

Familie op tv Rudi sluit een belangrijk hoofdstuk af. Jan komt bij Amélie op bezoek. Mathias wil ondertussen een vervanger voor haar aanstellen in de Jan & Alleman, maar Peter verzet zich tegen het voorstel. Peters geduld geraakt stilaan op. Lars probeert Mieke emotioneel te bespelen, al lijkt hij daar niet in te slagen. Vanessa geeft Amélie goede raad. De woorden van Peter zijn blijven hangen bij Mieke. Ze wil van Lars en Véronique dezelfde waardering en stelt Lars voor een ultimatum. Peter en Lars willen Amélie helpen. Jonas stelt Benny voor om oude flipperkasten op te kopen, ze te herstellen en ze met winst door te verkopen. Mieke gaat een laatste gesprek aan voor ze haar beslissing neemt. Brigitte probeert Raven te ontlopen, maar die laat zich niet afschepen.



Lees ook: