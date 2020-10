Martin Heylen verrast weer oude bekenden in 'Zelfde Deur, 20 Jaar Later'

Martin Heylen verrast in een nieuwe aflevering van 'Zelfde Deur, 20 Jaar Later' oude bekenden in Ter Donk, Langdorp, Eeklo, Baal, Landegem, Lichtervelde.

Wat is er geworden de man die nog nooit een file in het echt had gezien en in Brussel moest gaan werken? En zou de 77-jarige Roger nog altijd als DJ Roy de feestjes onveilig maken?

Ter Donk

Toen hij zijn vrouw leerde kennen vertelde Carlo - de helft van een eeneiige tweeling - haar dat zijn broer altijd op de eerste plaats zou komen in zijn leven. Hij kocht alles wat zijn broer kocht en deed alles wat zijn broer deed. Twintig jaar later maakt Martin kennis met de volledige tweeling. Ze komen uit dezelfde eicel en dat is eraan te zien. De broers vertellen over hun speciale band en over de vloek die op tweelingbroers rust.

Langdorp

Een stel in Langdorp had een droom waargemaakt: een eigen Oostenrijkse bergwoning in Langdorp met een bos. Martin wil hen opnieuw bij verrassing opzoeken maar aan de voordeur loopt het al helemaal fout.

Eeklo

In Eeklo ving Linda, een onthaalmoeder, 15 kinderen op in een klein rijhuisje. Het waren andere tijden, zoiets zou nu niet meer mogen. Haar man hielp haar, het was er een vrolijke boel. Linda woont er nog altijd, maar haar leven is totaal overhoop gegooid.

Landegem

In Landegem woonde een man die nog nooit een file van dichtbij had gezien. Hij was net ontslagen en moest voor een nieuwe job in Brussel gaan werken. Martin vraagt zich af wat zo’n ommezwaai doet met een mens. Blijkt dat Luk niet langer een net kostuum en das draagt, maar losjes gekleed een leuke job in de buurt heeft en helemaal opengebloeid is.

Lichtervelde

Roger trad overal op als DJ Roy. Hij dronk al jaren geen druppel alcohol: dat had hij aan zijn moeder beloofd. Nu woont Roger in een appartement met de 20 jaar jongere Martine, en ook met veel vissen en vogels. Roger vertelt nu waarom hij nooit meer gedronken heeft. Hij is ondertussen 77 jaar en bezeten van voetbal, maar hij en Martine zijn bang dat hij eens zal doodvallen van de stress.

Baal

Monique had een groot hart voor Roemeense weeskinderen. Ze stuurde hen ook pakketjes op met spullen van K3, toen nog een beginnend meisjesgroepje. Ondertussen is er een wet in Roemenië die kinderen ervan weerhoudt om naar België te komen. Maar Monique heeft nieuw kindergeluk gevonden in Parijs.

