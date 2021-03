Martin Heylen geeft unieke blik achter de schermen van zijn 'KUSTBOYS'

KV Oostende, niet de grootste voetbalclub maar wel een heel speciale. Gedurende 6 weken neemt programmamaker Martin Heylen, KV Oostende supporter in hart en nieren, je overal mee naar binnen op zoek naar alle grote en kleine verhalen die in en rond de club leven.

Martin Heylen: 'Ik ben blij dat ik mijn liefde voor voetbal en verhalen vertellen kan combineren in deze reeks die zich zowel op het veld als achter de schermen afspeelt bij de revelatie van het seizoen. Het is een cadeau voor elke voetbalsupporter, ongeacht van welke club.'

Thorsten Theys: 'In een jaar waar niet veel mogelijk was naar fans en partners, naar marketing en events is het een meerwaarde om middels dit modern perkament aan elkeen front row seats aan te kunnen bieden. Eigenlijk niet alleen front row, want de camera zit zo dicht dat elke kijker zal denken zelf mee te lopen. We zeggen wel vaker dat KV Oostende 'anders' is, maar nu is het ook vastgelegd. We hebben alle deuren voor de camera open gezet en op die manier ook voor iedereen. Je ku verre zeggn damme t’erte en de ziele van uzze club op tafel en geleid en vaneiges ziemme massas preus en massas kurieus.'

'KUSTBOYS', vanaf vrijdag 9 april op Play Sports Open gratis voor alle Telenet TV-klanten op kanaal 11.