Marie (Verhulst) gaat vanaf nu op Samson passen

Foto: © Studio 100 2019

Zaterdagmiddag 21 december ging onder massale belangstelling de afscheidsshow van Samson & Gert in première in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs.

Tijdens een spetterende show werd bekendgemaakt dat Marie Verhulst het extra baasje van Samson wordt. Na weken van speculatie is nu eindelijk bekend wie de opvolger van Gert wordt. Als klap op de vuurpijl bracht Marie tijdens de show ook meteen hun allereerste single: 'Marie & Samson'. De bijhorende clip komt uit op 10 januari volgend jaar.

Marie Verhulst: 'Ik ben heel blij dat het nieuws eindelijk aan de buitenwereld mag verkondigd worden. Ik besef dat het grote schoenen zijn om te vullen, maar ik ga mijn uiterste best doen.'

Tijdens een extra feestelijke editie van deze jubileumshow staan alle grote Samsonhits van vroeger en nu op het programma. Ook goede vrienden Alberto, de Burgemeester en Van Leemhuyzen zijn te zien in deze voorstelling geflankeerd door een indrukwekkend showballet, kinderkoor en een prachtig decor. Dat de teksten van hun liedjes na 30 jaar tot het collectief geheugen behoren, werd door het meezingende publiek erg duidelijk geïllustreerd.

Het nieuwbakken baasje van Samson krijgt het trouwens al meteen erg druk want zij zal meespelen in alle shows om samen afscheid te nemen van Gert. Naast het nieuwe nummer uit de show zal er ook deze zomer nieuwe muziek komen. Bovendien zal Marie deze zomer ook in Plopsaland de Panne te zien zijn met een nieuwe zomershow. Als dochter van Gert, is Marie letterlijk en figuurlijk groot geworden naast Samson. Met haar als extra baasje krijgt Samson een goeie thuis binnen zijn familie.

Voor de Samson & Gert Afscheidsshows staat de teller momenteel op 115.000 tickets. De shows tijdens de kerstvakantie zijn zo goed als uitverkocht. Naast de shows in de paasvakantie, zijn er nu ook extra shows in de krokusvakantie.