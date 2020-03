Marianne wint spannende finale van '1 Jaar Gratis'

Foto: Eén © VRT 2020

Zaterdagavond werd de finale van '1 Jaar Gratis' gespeeld op En, en de sympathieke Marianne (60) uit Lokeren kon de hoofdprijs wegkapen: het nettoloon van de best verdienende deelnemer aan de quiz. Dat kwam neer op het fenomenale bedrag van 71.712 euro.

Marianne nam het in de finale-aflevering op tegen de 21-jarige Maty uit Gent, de 21-jarige Iben uit Gits, en de 26-jarige Sara uit Schaarbeek. Nadat Iben en nadien Sara afvielen in de eerste rondes, speelden Maty en Marianne het ultieme finalespel: het cijferduel. In het cijferduel stelde Thomas vijf vragen waarop het antwoord altijd een getal was. De twee kandidaten hadden telkens enkele seconden om hun antwoord op te schrijven. De kandidaat die drie keer het dichtste bij het juiste getal was, won het cijferduel - en won in deze finale-aflevering ook '1 Jaar Gratis'. Marianne bleek de beste inschattingen te maken en ging naar huis met de hoofdprijs, onder luid applaus van alle andere kandidaten.



Eén kondigde ook vanavond aan dat er een nieuw seizoen van de legendarische quiz komt. Inschrijven kan vanaf nu via een.be/1jaargratis.



Wie is de winnares?

De 60-jarige Marianne uit Lokeren (Oost-Vlaanderen) is 41 jaar getrouwd, heeft 3 kinderen en 10 kleinkinderen. Na zelfstandig bloemenkweker te zijn geweest, is Marianne nu heftruckchauffeur bij Volvo Cars. Haar passie en hobby zijn echter nog steeds "alles met bloemen". In haar serre met tropische orchideeën kan ze helemaal tot rust komen. Deze liefhebbende oma droomt van een reis naar Ecuador om wilde orchideeën te zien in de natuur.