'Marathonradio' is terug: 9 MNM-dj's steken studenten een hart onder de riem

Foto: MNM © VRT 2020

'MNM Marathonradio' is terug! Woensdagochtend trapte Peter Van de Veire het begin af van 'Marathonradio' tijdens 'De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow'.

Van maandag 8 tot en met vrijdag 26 juni presenteert hij samen met MNM-dj's Sander Gillis en Dorianne Aussems aan één stuk een non-stop radioprogramma boordevol tips, ontspanning en optredens om alle studenten een hart onder de riem te steken. Peter, Sander en Dorianne worden daarvoor bijgestaan door de Marathonradio Rescue Teams die eropuit trekken om studenten in heel Vlaanderen te hulp te schieten. En dat alles mét goedkeuring van Marc Van Ranst:

'Marathonradio 2020'

Examens of permanente evaluaties, naar school gaan of net thuisblijven: MNM is er tijdens 'Marathonradio' voor alle studenten in Vlaanderen, met tips & tricks voor zowel de blokkende studenten als de scholieren die door de coronacrisis vrijgesteld zijn van examens. Want veel jongeren kunnen na weken quarantaine wel een opsteker of een luisterend oor gebruiken, en MNM wil hen daarbij zoveel mogelijk helpen.

Annemie Gulickx, nethoofd MNM: ''Marathonradio' is elk jaar opnieuw het ankerpunt voor studerend Vlaanderen en Brussel. Dit jaar gaat het net iets anders zijn, want niet iedereen heeft examens. Maar we voelen dat jongeren meer dan ooit nood hebben aan een luisterend oor en ontspanning. Die laatste weken voor de zomervakantie worden sowieso een uitdaging: of je nu examens hebt of niet. En dan is 'Marathonradio' de perfecte steun en toeverlaat.'

'Marathonradio' blijft dit jaar dus ook letterlijk in zijn kot: er wordt niet uitgezonden vanuit het Marathonradiohuis in Leuven, maar vanuit de MNM-studio in Brussel. Maar dat wil niet zeggen dat MNM de studenten enkel vanuit de studio zal bijstaan. Net zoals vorig jaar trekken de Marathonradio Rescue Teams naar buiten om studenten in alle hoeken van Vlaanderen mentaal en fysiek te steunen (met respect voor de geldende coronamaatregelen). MNM-dj's Laura Govaerts, Anushka Melkonian, Kawtar Ehlalouch, Sen De Paepe, Wanne Synnave en Brahim Attaeb snellen studenten in heel Vlaanderen te hulp, elk met zijn eigen specialisatie:

- Laura is psychologe van opleiding en maakt tijdens 'Marathonradio' tijd om echt naar de vragen en zorgen van de jongeren te luisteren. Als Warme William biedt ze een luisterend oor aan zij die het nodig hebben.

- Kawtar weet als geen ander dat je na examens of een intense studeerbeurt nood hebt aan ontspanning. Studenten die graag even stoom willen afblazen kunnen bij haar terecht.

- Brahim trekt als een eigentijdse troubadour Vlaanderen rond en brengt al zingend boodschappen van jongeren tot bij geliefden, familie of vrienden. Hij wil als Warme William ook de tijd nemen om naar de jongeren te luisteren.

- Wanne zet samen met Sport Vlaanderen studenten aan om uit hun kot te komen en op een veilige manier te leren bewegen en sporten. Daarvoor trekt hij Vlaanderen rond met zijn speciale sportauto, vol sportattributen om de stijven spieren los te maken.

- De liefhebbers van het gamingplatform Twitch weten al dat Sen verzot is op gamen. Tijdens 'Marathonradio' trekt hij er in het weekend op uit om samen met jongeren hun favoriete game te spelen. Sen neemt ook zelf een nostalgisch spel mee om samen te ontdekken.

- Anushka is 'Marathonradio''s eigenste Yes-Woman. MNM-luisteraars kunnen haar gelijk wat vragen: Anushka zegt op alles 'ja', of het nu gaat om het leveren van een dozijn taartjes tot het poetsen van het studentenkot dat nu al even leegstaat.

Het Marathonradiohuis verhuist van Leuven terug naar de MNM-studio in Brussel. Daar zullen Peter Van de Veire, Sander Gillis en Dorianne Aussems zorgen voor non-stop radio vol ontspanning, tips en tricks om deze periode door te komen, en verschillende optredens en DJ-sets. De line-up van artiesten die de studenten een muzikaal hart onder de riem zullen steken wordt binnenkort bekendgemaakt. Peter kijkt er alvast enorm naar uit.

Peter Van de Veire, MNM-dj: 'Omdat je je werkelijk géén moment alleen zou voelen. Daarom wil ik erg graag achter die ontsmette micro staan. Voor jou, je ouders, je vrienden, je leerkrachten en je héle anderhalvemeter-omgeving. Het is zoals op een feestje in 2019: hoe meer bubbels, hoe meer deugd. Yes We Can. In 2020 meer dan anders.'

'Marathonradio' is er voor iedereen en op elk moment. Via de MNM-app kan iedereen overal naar 'Marathonradio' luisteren, alles live volgen én beleven.

'Marathonradio', van maandag 8 tot en met vrijdag 26 juni op MNM, met Peter Van de Veire, Sander Gillis, Dorianne Aussems, Laura Govaerts, Anushka Melkonian, Sen De Paepe, Wanne Synnave, Brahim Attaeb en Kawtar Ehlalouch.



