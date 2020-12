'Make 2020 Great Again' zamelde al meer dan 1 miljoen euro in voor kinderen in armoede

Foto: VTM - © DPG Media 2020

'Al meer dan 1 miljoen euro ingezameld voor cadeautjes! Da's ongelooflijk op 7 dagen tijd!' Zo maakte Frances Lefebure zonet de voorlopige tussenstand van de actie 'Make 2020 Great Again' bekend bij Qmusic-dj Vincent Fierens.

Exact één week geleden riep ze samen met 'superverspreiders' An Lemmens, Ann Van Elsen en Gloria Boateng heel Vlaanderen op om kerstcadeautjes te schenken aan kinderen die opgroeien in armoede. En dat heeft Vlaanderen dus al massaal gedaan. Het eindresultaat van de actie is te zien in een speciale aflevering op dinsdag 29 december om 20.40 uur bij VTM.

Frances zelf kon het nauwelijks geloven: 'Ik hoopte vanalles, maar dit is waanzin! We zijn nog maar net aan het opwarmen en er hebben nu al meer dan 25.000 mensen een cadeautje gekocht. Beeld je in wat er mogelijk is als we met 30.000, 50.000 of zelfs meer zouden zijn die een pak van hun hart schenken. Maar het allerbelangrijkste is dat we hier over blijven praten. En kinderen in armoede zo ook het signaal geven dat ze er gewoon bij horen. Komaan hé! 'Make 2020 Great Again!' En nog eens merci!'

Ontdek hier de reactie van Frances toen zij de tussenstand te weten kwam van haar team:

[video]

Wie nog een bijdrage wil leveren, kan dat de komende weken nog doen via www.makebelgiumgreatagain.be. Daar kan je cadeaus kopen ter waarde van €10, €25 en €40 en kan je kiezen tussen verschillende categorieën zoals speelgoed, babyspeelgoed, sportgerief of boeken. Of je kan kinderen die in armoede opgroeien de kans geven om eens op (gezins)uitstap te gaan. Daarvoor werkt 'Make Belgium Great Again' samen met www.iedereenverdientvakantie.be. Het Kinderarmoedefonds zorgt ervoor dat deze cadeautjes bij de juiste kinderen (0-18 jaar) terechtkomen. Bovendien mag elk kind zijn cadeau zelf kiezen, zodat iedereen krijgt wat hij of zij écht wil.