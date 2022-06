Magisch Joe Summer Island brengt deze zomer 200% entertainment aan zee

Voor de eerste keer bouwt een radiozender een entertainmentpark op aan de Belgische kust. Zes weken live radio, unieke kermisattracties, knallers van zomerse optredens, tasty foods en drinks, verrassende thema-avonden en dat alles in een hedendaagse retro look met zicht op zee. Dat zijn de ingrediŽnten van het magische Joe Summer Island.

Van vrijdag 1 juli tot en met maandag 15 augustus strijkt Joe neer op de zeedijk van Westende voor een sfeervolle combinatie van authentieke kermisattracties en live radio en muziek.

Joe-dj’s Sven Ornelis & Anke Buckinx: 'Zwaaien, zweven en zwieren door de lucht met een zalig vleugje muziek op de achtergrond. Ons Joe Summer Island is een retro kermis én een muziekfestival in één! En dat alles met een overvloed aan de lekkerste hapjes en drankjes. Met ons pleziereiland zijn we echt uniek in onze soort. Bezoekers kunnen er herinneringen uit hun eigen kindertijd herbeleven en nieuwe herinneringen maken met het hele gezin. Want wie is er nu niet opgegroeid met de zweefmolen, de rups of de swingende octopus? Kortom Joe Summer Island is deze zomer the place-to-be voor een memorabele en gezellige familieuitstap.'

Zomerse knallers van optredens met Jaap & Pommelien, Belle Perez & Mama’s Jasje

De hele zomer lang maken de Joe-dj's elke dag live radio van 10.00 tot 22.00 uur vanop Joe Summer Island met zicht op zee. O.a. deze dj's zullen er elke dag, 7 op 7, live radio maken: Alexandra Potvin, Carl Schmitz, Bart-Jan Depraetere, Ann Van Elsen, Tess Goossens, Kenneth Stevens, Evi Geysels, Anne Paulissen, Brecht Vanmeirhaeghe, Yves Dewolf, Lenke Van Olmen en avondspitsduo Jan Bosman en Heidi Van Tielen. Op 1 juli openen Sven Ornelis en Anke Buckinx samen met Raf Van Brussel en Rani De Coninck het Joe Summer Island met een feestelijke radiouitzending.

En dat is lang nog niet alles. Zo trakteert Joe de luisteraars op verschillende bruisende live optredens van topartiesten. Jaap Reesema en Pommelien Thijs zetten het pleziereiland tijdens de opening, op vrijdag 1 juli, op z’n kop met een zomerse mix van verschillende hits. Ook Belle Perez (vrijdag 15 juli om 20.00 uur), Mama's Jasje (zaterdag 23 juli om 20.00 uur) en de 'Top 2000 Singalong Band' met Joe-dj Raf Van Brussel (vrijdag 5 augustus om 20.00 uur) zorgen voor een spetterend én gratis optreden bij de ondergaande zon. Alle optredens zijn live te volgen op de radio, via joe.be en in de Joe-app. Verder ontvangen de Joe-dj's er doorheen de hele periode nog verschillende muzikale gasten voor grote en kleinere concerten. Wie dat zijn, wordt later bekendgemaakt.

Joe zet sfeervolle kermis op poten voor 200% entertainment

Naast goede muziek en optredens valt er nog heel wat te beleven op Joe Summer Island. Zo kunnen bezoekers zich elke dag vanaf 14u00 met het hele gezin uitleven op de vele kermisattracties. Iedereen kan er los gaan in de Funky Cakewalk, de Swinging Polyp, de Shakalak Rupsbaan, de Zotgedraaid Zweefmolen of gratis een ritje maken in het Joe Muziekrad. Kortom: plezier voor jong en oud gegarandeerd. Naast de radiostudio kunnen bezoekers elke dag terecht van 10.00 tot 22.00 uur voor all the way-pimped nachos, frietjes en hotdogs, maar ook sweets zoals pancakes, wafels en suikerspinnen. Om de dorst te lessen zijn er frisse drankjes en lekkere cocktails.

De bouw is begonnen: security checkers Sven & Anke to the rescue!

Voor de luisteraars zes weken lang met hun voetjes in het zand, een suikerspin in de hand en live muziek in de oren de zomer kunnen vieren, moet er nog flink wat zand geschept en opgebouwd worden. Sinds afgelopen vrijdag 17 juni is de opbouw van het magische Joe Summer Island gestart. Om de werken op te volgen én de attracties voor de eerste keer eigenhandig uit te testen streken Sven en Anke woensdag 22 juni tussen 6.00 en 10.00 uur, met hun ochtendshow neer op het Joe Summer Island. 'We willen alleen maar de crème de la crème voor onze luisteraars en om er zeker van te zijn dat alles snor zit, trekken Sven en ikzelf al eens naar Westende. We gaan de attracties testen en delen onze eerste ervaringen ook live met de luisteraars. Ik ben normaal het meisje dat achterblijft met de rugzakken, maar bon, ik ga proberen om vandaag heel stoer te zijn!', lacht Anke.