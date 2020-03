Maandag in 'De Kleedkamer': Peking 2008

Foto: Canvas - © VRT 2020

In de vijfde reeks van 'De Kleedkamer' blikt Sporza-journalist Ruben Van Gucht terug op de laatste zes edities van de Olympische Spelen. In elke aflevering ontvangt hij vier Belgische en Nederlandse Olympiërs.

Maaandag 23 maart: Peking 2008

Voor deze eerste aflevering nodigt Ruben vier goudenmedaillewinnaars van Peking 2008 uit om te praten over de spelen, de sport en het leven. De plaats van afspraak is het Olympisch Stadion op het Kiel. Daar waar 100 jaar geleden de enige Olympische Spelen ooit in ons land van start gingen.

De gasten zijn: Kim Gevaert (goud op de 4 x 100 meter), Tia Hellebaut (goud in het hoogspringen) en de Nederlanders Maarten Van der Weijden (zwemmen, goud op de 10 km in open water) en Marianne Vos (wielrennen, goud in de puntenkoers in Beijing 2008, goud in de wegrit in Londen 2012).

De Olympische Spelen van 2008 in Peking begonnen met een geweldig spektakel in het vogelneststadion. Dat stadion zou ook de plaats zijn waar Belgische vrouwen zich verzekerden van een plaats in de nationale sportgeschiedenis.

Tia Hellebaut klopte de onoverwinnelijk gewaande Blanka Vlasic in het hoogspringen en wint zo het eerste Belgische atletiekgoud sinds Gaston Roelandts in 1964. Vandaag werkt Tia bij het event- en managementbureau Golazo.

De Belgische 4 x 100 m estafetteploeg snelde op dezelfde atletiekpiste naar het zilver. Acht jaar later krijgen ze alsnog het goud na Russische dopingperikelen. Kim Gevaert was de vaandeldraagster van de estafetteploeg. Na haar afscheid aan de atletieksport ging ze aan de slag als logopediste.

Marianne Vos won in Peking haar eerste van twee Olympische gouden medailles. De ex-wereldkampioene op de weg en in het veld ging enkele jaren terug door een moeilijke periode maar intussen heeft Vos haar plaats helemaal bovenin het vrouwenwielrennen met overtuiging terug ingenomen.

Maarten Van der Weijden schonk Nederland een onverwachte medaille op de 10 km zwemmen in open water. Van der Weijden overleefde in zijn jeugd leukemie en maakt er zijn persoonlijke missie van om lotgenoten een hart onder de riem te steken.

Daarnaast zijn er portretten van Blanka Vlasic (hoogspringen, zilver in Beijing 2008 en brons in Rio 2016) en van Jan Vertonghen (vierde met de Belgische ploeg in het voetbal).

'De Kleedkamer', maandag 23 maart om 21.20 uur op Canvas.