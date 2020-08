Luistercijfers: VRT-radio doorstaat coronacrisis

Het Centrum voor Informatie over de Media (CIM) heeft vandaag nieuwe luistercijfers bekendgemaakt over het Vlaamse radiolandschap. Die tonen opnieuw aan dat radio in Vlaanderen een heel stabiel medium is, ook in tijden van corona.

De maatregelen om de pandemie in te dijken hebben wel impact gehad op het onderzoek zelf, het bleek niet mogelijk om cijfers voor de maanden maart en april te vormen. Els Van de Sijpe, manager radio bij de VRT, geeft meer toelichting.

'We zien in deze nieuwe CIM-cijfers een gezonde, mature radiomarkt met zeer stabiele luistercijfers met in het oog springende resultaten voor Klara dat fors stijgt en MNM dat het sterkst staat bij jonge luisteraars van 12-24 jaar en ook bij luisteraars van 18-44 jaar. We weten dat in die periode MNM met 'Marathonradio' de studenten en het jonge publiek een hart onder de riem stak', zegt Els Van de Sijpe. 'De cijfers gaan over het voorjaar, de periode januari-juni 2020. Het is wel belangrijk om te weten dat door het uitbreken van de coronacrisis er niet gemeten kon worden in maart en april.'

Van de Sijpe vervolgt: 'Om toch een idee te vormen voor die periode maart-april 2020, in volle corona, hebben we wel cijfers over het online luisteren via het CIM. Die slaan weliswaar enkel op het deel van ons publiek dat online luistert, goed voor een kleine 10 procent van ons volledig luisterpubliek. In die online cijfers zien we een opvallende stijging, zeker bij Radio 1 en Radio 2 die in die periode een sterk informatief aanbod combineerden met opvallende initiatieven. Denk aan '#wezullendoorgaan' bij Radio 1. Of 'Beste Buren huiskamerconcerten' bij Radio 2. Ook de andere radiomerken scoorden online sterk.'

Bij deze meting werd een groot deel van maart en de hele maand april niet gemeten door de coronacrisis. De cijfers over online luisteren komen uit de CIM Streaming monitor (1 jan - 15 maart; 15 maart - 30 april).

Marktaandeel periode januari - juni 2020

Radio 1 8,4

Radio 2 29

Klara 2,7

StuBru 9,4

MNM 10,1

VRT 61,6

Unieke streamers (average daily unique users) gemiddeld per dag

jan - midden maart Midden maart - eind april Groei (%)

Radio 1 58.013 86.495 49%

Radio 2 57.544 84.628 47%

Klara 17.800 21.382 20%

Stubru 64.831 88.420 36%

MNM 45.827 62.195 36%

