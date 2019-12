Luistercijfers VRT: Radio 2 en MNM verliezen terrein, Radio 1 wint

Terwijl ze beginnen aan De warmste week nemen de VRT-radionetten kennis van de nieuwste golf van de CIM-meting (door het Centrum voor Informatie over de Media).

Radio 1 stijgt in vergelijking met vorige golf naar 7,5 procent marktaandeel, Radio 2 blijft de grootste met 28,4% procent, Studio Brussel groeit in bereik en luisterduur en klimt opnieuw naar 10,4 procent, MNM houdt ook meer dan 10 procent marktaandeel vast, terwijl Klara afklokt op 2,5 procent.

Els Van de Sijpe, manager VRT-radio: 'Onze netten blijven sterk in een digitaliserend radio- en audiolandschap met meer aanbod en meer spelers. Een mooi voorbeeld is Radio 1 dat een marktaandeel van 7,5 procent laat optekenen. In september lanceerden we Radio 1 Select, waarbij we alle korte audiofragmenten online aan de luisteraars aanbieden, via de site en de Radio 1 app. De afgelopen maanden maakten bijna 100.000 mensen gebruik van deze nieuwe service. Dat zie je niet meteen in de klassieke luistercijfers. We blijven met VRT radio inzetten op digitale initiatieven. Bovendien werden onze merken-apps samen al 1,5 miljoen keer gedownload, en kijken we uit naar een straf eindjaar met na De Warmste Week ook nog de '1000 Klassiekers' bij Radio 2, 'De Tijdloze' bij Studio Brussel en 'Winter in Wenen' bij Klara, acties die zowel op radio als digitaal erg gesmaakt worden.'



