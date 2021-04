Luistercijfers: TOPradio stijgt sterk bij jonge Vlamingen

Uit de CIM-cijfers van september 2020 tot februari 2021 blijkt dat TOPradio een hele nieuwe generatie jongeren aan het dansen gekregen heeft. Met een instroom van ruim 40.000 nieuwe luisteraars tussen de 18-34 kan TOPradio een stijging van 35% voorleggen.

Het marktaandeel op de kerndoelgroep springt daardoor ook naar 3,8%, wat een stijging met meer dan 90% vertegenwoordigd.

De uitbreiding van haar zenderpark en de aangescherpte programmatie met sterke formats zoals de 'Retro Arena TOP 500' en de komst van influencer Laura Van den Broeck aan de zijde van Geert De Meyer in het ochtendblok, zorgen ervoor dat de stijging zich zeker ook de volgende maanden nog verder zal door kunnen zetten.

TOPradio is een radiopionier die al meer dan 30 jaar de Vlaamse en internationale dansmuziek tot leven laat komen. TOPradio is te ontvangen op FM in alle grote Vlaamse centrumsteden, nationaal via DAB+ en online of via digitale televisie (Telenet, kanaal 913 en Orange, kanaal 868). Sinds 1 april 2021 is TOPradio onderdeel van HelloHelloRadio.com, een Vlaams mediabedrijf gespecialiseerd in digitale audio.