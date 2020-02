Luistercijfers: 'Sterk najaar voor VRT radio'

De radiozenders van de VRT hebben een sterk najaar neergezet, met een dagelijks bereik van bijna 3 miljoen luisteraars en een marktaandeel dat stijgt naar 61,6 procent. Dat blijkt uit de resultaten van het Centrum voor Informatie over de Media (CIM), gemeten in de periode van september tot december 2019.

Radio 2 klimt naar 30,5 procent marktaandeel, Radio 1 zet met 8,1 procent marktaandeel een mooi resultaat neer. Studio Brussel houdt zijn marktaandeel stabiel op 10,6 procent en is de meest beluisterde radio op het werk. Jongerenzender MNM komt uit op een marktaandeel van 9 procent na enkele sterke golven. Klara haalt een marktaandeel van 1,9 procent.



Els Van de Sijpe, manager Radio: 'Dagelijks stemmen meer dan 1,3 miljoen Vlamingen af op Radio 2 voor zijn sterke programma’s en z’n unieke mix van nationale en regionale informatie. En met een formule als De duizend klassiekers, op radio, digitaal en evenementieel, weet Radio 2 tijdens de eindejaarsperiode zowat alle generaties te verbinden. Ook Radio 1 zet een mooi resultaat neer en speelt volop zijn rol als brede actualiteitszender. Met Radio 1 Select lanceerde de zender in het najaar ook een succesvol on demand audio-aanbod, waarbij je alle straffe en boeiende fragmenten snel en eenvoudig kan beluisteren via de site of de app. Sinds september 2019 werden meer dan 470.000 audiofragmenten beluisterd, er is dus duidelijk een behoefte om radiofragmenten te beluisteren wanneer je dat zelf wil. We willen dat ook voor onze andere radionetten doen.

