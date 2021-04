Luistercijfers: Qmusic opnieuw marktleider bij 18- tot 44-jarigen, Joe wordt 3e grootste zender

De nieuwe luistercijfers leveren positieve cijfers op voor DPG Media-zenders Qmusic én Joe. Qmusic verovert opnieuw het marktleiderschap bij 18- tot 44-jarigen, Joe wordt de derde grootste zender van Vlaanderen.

Qmusic wordt marktleider in de zenderdoelgroep 18- tot 44-jarigen en groeit fors door van 18% naar 22.1%. Bij het brede publiek blijft Qmusic de tweede grootste zender in Vlaanderen met 12% marktaandeel (vs 10.4% in de vorige golf op 12+).



Joe haalt bij het brede publiek zijn hoogste resultaat ooit met 9.8% marktaandeel (vs 8.6% in de vorige golf op 12+). Daarmee is de radiozender de derde grootste in Vlaanderen. In de zenderdoelgroep 35- tot 54-jarigen groeit Joe van 12.7% naar een sterke 14.2%. Dat blijkt uit de nieuwe CIM-luistercijfers die vandaag, vrijdag 23 april 2021, bekendgemaakt zijn voor de periode van 1 september 2020 tot en met 28 februari 2021.



Michael Dujardin, channel manager Qmusic: 'Bij Qmusic hebben we de laatste maanden, voor én achter de schermen, enorm hard gewerkt aan ons radiostation. Het is voor het hele team dan ook een erg mooie blijk van waardering dat de Vlaamse luisteraars ons zo massaal aan het omarmen zijn. Maar dit is nog maar het begin. Voor de zomer staan er een aantal grote zenderacties gepland - met de Q-Escape Room die maandag al start - en dit najaar vieren we onze twintigste verjaardag. Reken dus maar op een jaar met heel veel goesting, heel veel energie… en heel veel Q.'



Robin Vissenaekens, channel manager Joe: 'Dit is het beste resultaat ooit voor Joe en dat is vooral te danken aan het harde werk van het hele team. We gaan door het vuur voor onze luisteraars en het afgelopen moeilijk jaar hebben we nog meer ingezet om de beste vriend te zijn voor elke luisteraar met de greatest hits en entertainende programma’s en acties.'



Het onderzoek heeft betrekking op de periode tussen 1 september 2020 en 28 februari 2021. Het CIM heeft de nodige maatregelen getroffen om de continuïteit van de publicaties te waarborgen tijdens de corona-pandemie om zo te voldoen aan de vraag naar geüpdatete bereikcijfers en om betrouwbare resultaten te blijven leveren.