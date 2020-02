Luistercijfers: Qmusic en Joe blikken terug op mooi 2019

Foto: TVvisie - © Timmy Vanheel 2019

Qmusic is opnieuw de tweede grootste radiozender met 12,4% marktaandeel bij het brede publiek (12+). Joe blijft ook op koers bij het brede publiek (12+) met 9% marktaandeel. Dat blijkt uit de nieuwe CIM-luistercijfers van de periode van 1 september tot en met 31 december 2019, die vandaag, dinsdag 18 februari 2020, bekendgemaakt zijn. Met deze nieuwe luistercijfers erbij is het mogelijk om terug te blikken op heel 2019.





Jaarcijfers 2019: Qmusic is marktleider bij Vlamingen tussen 18 en 44 jaar



De cijfers over heel 2019 tonen aan dat Qmusic marktleider is bij de zenderdoelgroep van Vlamingen tussen 18 en 44 jaar met 20,8% marktaandeel. Er luisteren elke dag bijna 830.000 Vlamingen (829.427 - 12+) naar Qmusic. Ook Joe kijkt terug op een mooi 2019 met 9% marktaandeel bij het brede publiek (12+) en een stevige groei bij de zenderdoelgroep 35 - 54 jarigen naar 13,2%.

An Caers, directeur radio: '2019 is een heel dynamisch jaar geweest: naast onze nieuwe radiostudio’s, hebben we het Q-Beach House en Joe Christmas grootser aangepakt dan ooit, hebben we talloze digitale zenders gelanceerd en nog meer ingezet op social media. We staan dus elke dag letterlijk tussen meer dan 1,3 miljoen Vlamingen met onze merken on air, digitaal en tijdens onze evenementen.'



Qmusic goes 90’s en Joe zoekt muzikaal talent op de werkvloer



Qmusic maakt in maart een sprong naar de jaren negentig. Tijdens de I Love the 90’s Top 500 spelen de Q-dj’s een week lang de 500 beste 90’s-nummers gekozen door de Q-luisteraars. Bij Joe opent ochtendduo Sven Ornelis en Anke Buckinx opnieuw de zoektocht naar muzikaal talent in bedrijven in 'Sterren op de Werkvloer'.

LEES OOK: Luistercijfers: 'Sterk najaar voor VRT radio'



Lees ook: