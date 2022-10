Luistercijfers: Qmusic en Joe bevestigen als 2de en 3de grootste zenders in Vlaanderen

Qmusic blijft de tweede grootste radiozender van Vlaanderen en versterkt met 12.8% haar positie nog verder bij het brede publiek (12+). Ook binnen de zenderdoelgroep staat Qmusic stevig met een mooi marktaandeel van 24.7% (18 tot 44-jarigen).

Joe blijft scoren als derde grootste zender en houdt de vorige recordwinst vast met 10.7% marktaandeel bij het brede publiek (12+). Ook bij de zenderdoelgroep 35-54 jarigen blijft Joe op koers met 15.1% marktaandeel. Dat blijkt uit de nieuwe CIM-luistercijfers die vandaag, woensdag 19 oktober 2022, bekendgemaakt werden voor de periode van 1 mei 2022 tot en met 31 augustus 2022.

Michael Dujardin, channel manager Qmusic: 'Het Qmusic-team is bijzonder blij dat we elke CIM-meting opnieuw bevestigen als tweede grootste radiostation van Vlaanderen. Met onder meer 'Maarten & Dorothee' en 'Vincent Live' zetten we in op vaste afspraken met onze luisteraars. Dit vaste aanbod geven we regelmatig een extra boost met acties die hen aan de radio, smart speaker of Q-app kluisteren. Denk maar aan Elke Beller Wint Een Bitcoin, De Ketting en recent nog de spannende ontknoping van Het Geluid. Ook de volgende maanden is dàt wat je van Qmusic mag verwachten.'

Robin Vissenaekens, channel manager Joe: 'Het is ontzettend fijn om te zien dat Joe een gevestigde waarde is geworden voor bijna een half miljoen luisteraars per dag in Vlaanderen. Ook onze familie van radiozenders op DAB+ wordt elke keer groter. Zo winnen Joe Easy en Joe 80’s & 90’s alleen maar luisteraars. We zitten nu middenin de finaleweek van de 'Top 2000' waar we met onze DJ’s de beste muziek laten knallen.'