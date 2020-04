Luistercijfers: Qmusic blijft tweede grootste zender van Vlaanderen

In deze bizarre coronatijden wil de Vlaming maximaal geïnformeerd en geëntertaind worden. Dat leidt tot een ongezien digitaal bereik op de radiozenders van DPG Media.

Zo kennen Qmusic, Joe en Willy samen de afgelopen weken een stijging van 31% in het online luisteren, in vergelijking met de periode voor de coronacrisis. Bij Qmusic gaat het om een stijging van 42%, voor Joe is dat 20% en voor Willy 31%. Joe lanceerde naar aanleiding van #playlocal in deze coronatijden zelfs een nieuwe digitale radiozender: 'Joe - Best of Belgium', waar 24/7 de beste Belgische muziek te horen is.

An Caers, directeur radio: 'Naast de enorme stijging in het online luisteren, krijgen onze dj’s via al hun kanalen en social media onnoemelijk veel reacties binnen van luisteraars die blij zijn dat we hun 'compagnon' zijn in deze coronatijden. We voelen vandaag meer dan ooit de kracht en relevantie van onze radiozenders, die duidelijk luisteraars weten te binden in deze bijzondere tijden.'

Vandaag, dinsdag 21 april 2020, zijn ook de nieuwe CIM-luistercijfers bekendgemaakt van 1 november 2019 tot en met 29 februari 2020 (pre-corona periode). Qmusic haalt 10,5% marktaandeel bij het brede publiek (12+) en blijft de tweede grootste radiozender in Vlaanderen. Joe haalt 8,4% marktaandeel bij het brede publiek (12+).

Qmusic keert de komende maanden terug naar the 10's en Joe goes 80's

Bij Qmusic en Joe zijn de vertrouwde ochtendstemmen momenteel tot 10.00 uur te horen, een uurtje langer dan normaal, om maximaal in te spelen op het feit dat het dagritme van luisteraars in de huidige situatie opgeschoven is. Qmusic haalt binnenkort de beste muziek van 2010 tot nu boven in de 'I Love the 10's Top 500'.

Joe keert later dit voorjaar nog verder terug in de tijd en draait de beste platen uit de jaren 80 in de 'Celebrate the 80's Top 1000'. Vanaf zaterdag 25 april is Evi Hanssen elke zaterdag (10.00 - 12.00 uur) terug bij Joe in 'Is Dit Nu Later?'. Daarin gaat ze op zoek naar positieve dingen die Joe-luisteraars en bekende Vlamingen ontdekten in deze periode en of ze die ook willen volhouden na de coronacrisis.

Robin Vissenaekens, programmadirecteur, blikt ook al vooruit op de zomer: 'Het zal sowieso een atypsiche zomer worden door de coronacrisis, maar we merken dat mensen thuis volop naar de radio luisteren. We bereiden ons dus nu volop voor op een zomer waar we er maximaal zullen zijn voor de luisteraar.'

​#stuckinthemiddlewithyou: DPG Media, VRT en Mediahuis vieren kracht van radio

Onder de noemer #stuckinthemiddlewithyou lanceren DPG Media, VRT en Mediahuis vanaf vandaag, dinsdag 21 april 2020, een gezamenlijke tv- en radiocampagne om de kracht van radio te vieren. De dj's van Qmusic, Joe, Willy, Radio 1, Radio 2, MNM, Studio Brussel, Nostalgie, Klara en NRJ scharen zich samen achter deze actie die laat zien hoe radio dagelijks meer dan 4 miljoen Vlamingen bijstaat in deze bizarre tijden.

Bekijk hier de spot van de campagne:



