Luistercijfers: Nostalgie bevestigt met groeiende fanbase

In de CIM-cijfers die vandaag werden bekendgemaakt haalt Nostalgie een marktaandeel van 7,1% in de algemene doelgroep 12+, waarbij de stijging in luisterduur zich verder zet. NRJ blijft stabiel in marktaandeel, maar wint opnieuw meer luisteraars.

Vanmorgen maakte het CIM de radiobereikcijfers bekend voor de periode mei - augustus 2021. Nostalgie behaalt op de doelgroep 12+ een marktaandeel van 7,1%, wat een stijging van 0,4% is t.o.v. de vorige meting, maart-juni 2021. De luisterduur stijgt naar 217 minuten. Het is nu al de 6de opeenvolgende meting dat Nostalgie stijgt in luisterduur. Eind 2018 had Nostalgie nog een luisterduur van 151 minuten, de groei is dus significant.

​​​​​​​Managing director Radio, Tom Klerkx: 'In de zomermaanden wordt er altijd net iets anders naar de radio geluisterd. Deze zomer waren we met Nostalgie te beluisteren vanop de zeedijk in Nieuwpoort, fijn om vast te stellen dat dit door onze luisteraars gesmaakt werd. We hebben een grote groep van trouwe luisteraars die steeds langer luisteren. In de vorige golf konden we voor het eerst de magische grens van 200 minuten breken, nu stijgen we zelfs verder naar 217 minuten op de algemene doelgroep. Gecumuleerd blijven onze cijfers ook mooi stabiel en blijven we groei noteren op alle andere parameters: beluisterde streams, app-downloads, web-visits, aantal votes bij muziek-acties, etc. Op dit moment genieten onze luisteraars van de 80s Top 880, in november staan de jaren ’70 centraal, niets dan feelgood en de beste classics dus. Met NRJ groeien we opnieuw in bereik, zowel op dag-, week- als maandbasis en blijven we inzetten op de jongere luisteraars.'