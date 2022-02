Luistercijfers! Nostalgie achteruit, NRJ maakt sprong

De CIM-meting voor de periode september-december 2021 is de eerste waarin de digitale zender Nostalgie+ werd meegenomen. De feelgood zender voor 55 maakt een opmerkelijke entree en nestelt zich met 0,3 marktaandeel op 12+ meteen bij de grote 'digital only' merken.

Nostalgie zelf gaat in deze meting achteruit maar, blijft cumulatief stabiel in bereik en behoudt haar opvallend hoge luisterduur. Bij NRJ werpt de nieuwe music policy duidelijk zijn vruchten af: op doelgroep 12-24 verdubbelt de jongerenzender haar marktaandeel van 0,9 naar 1,8%.

Het zijn drukke tijden aan de Katwilgweg in Antwerpen. Met de licentie op zak kijkt Nostalgie vol goesting vooruit om de komende maanden en jaren verder te bouwen aan de frisse Feelgoodradio die zo gesmaakt wordt. Managing Director Radio Tom Klerkx: 'In de deze CIM-meting gaan we achteruit in bereik maar in de overview van de laatste 2 jaar is ons marktaandeel eigenlijk stabiel. Ons product staat er en onze hoge luisterduur bevestigt: met 207 minuten staan wij in de top 3 van de langst beluisterde zenders. En we zijn ook superblij dat onze nieuwe zender Nostalgie+ bij haar eerste meting meteen mooi binnenkomt in de CIM-cijfers en opduikt in de top 5 van de 'digital only'-radiomerken.'

Nostalgie+, dat van start ging in mei 2021, haalt meteen marktaandelen van 0,3% op 12+ , 0,5% op 35-54 en een opvallend hoge luisterduur van 170 minuten. Redenen genoeg dus om er in mei een feestelijke verjaardagsmaand van te maken.

NRJ groeit in deze meting op alle doelgroepen, maar zendermanager Nathalie Delporte is vooral blij met de verdubbeling op de jongerendoelgroep 12-24; 'Onze music policy waarbij we enkel hits draaien uit de afgelopen 10 jaar wordt duidelijk gesmaakt door de stedelijke jongeren. En met onze enthousiaste team van jonge radiomakers zijn we klaar om de volgende Big Steps te zetten.'