Luistercijfers: groeicijfers voor Radio 1 en MNM

Foto: MNM - © VRT 2019

Met een marktaandeel van 8,6% laat Radio 1 een sterk resultaat optekenen bij de nieuwe meting van het Centrum voor Informatie over de Media (CIM) voor de periode november 2019 - februari 2020.

De VRT-actualiteitszender klimt verder in bereik en luisterduur met een sterke programmatie rond nieuws en actualiteit en een gevarieerd muziekaanbod. Uit de nieuwe CIM-cijfers blijkt dat ook in de periode vóór de coronacrisis het medium radio sterk leeft in Vlaanderen. De afgelopen actualiteit zit dan nog niet eens in deze meting vervat.

Jan Knudde (nethoofd Radio 1): 'We helpen vat te krijgen op die continue informatiestroom: wat doet er echt toe, wat mag je geloven en wat speelt op de achtergrond. Fijn dat Radio 1 voor een toenemend aantal mensen hierin een rol speelt. Ook als het gaat om mee te zijn met actuele ontwikkelingen in sport, wetenschap, kunst en muziek. De cijfers tonen hoe accuraat wij dat blijven doen via de klassieke radio, maar intussen merken wij een nog veel sterkere groei van ons zelfde aanbod online en on demand met Radio 1 Select: interessante content op maat gesneden en te beluisteren op het moment dat de mediagebruiker zelf wil. Sinds september vorig jaar werden programma-items van Radio 1 al 800.000 keer op die manier beluisterd.'

Ook VRT-jongerenzender MNM klimt naar een sterk marktaandeel van 10,2% en is de populairste zender bij de Vlaamse jongeren tussen 12 en 24. Een ijzersterk resultaat voor de zender die dagelijks 700.000 luisteraars bereikt.

Annemie Gulickx (nethoofd MNM): 'Het is heel fijn om vast te stellen dat zo veel jonge luisteraars afstemmen op MNM. Met programma's als 'Generation M', waarin we verhalen zoeken die leven bij jongeren, slagen we er in om die jongste groep te bereiken. We geven hen de kans om te vertellen wat hen bezighoudt en proberen een gids te zijn in een complexe maatschappij. Ook in deze coronatijden zoeken we op antenne én online de juiste toon en verhalen om jongeren te informeren en te entertainen.'

Radio 2 blijft met een marktaandeel van 30,8% en dagelijks meer dan 1,3 miljoen luisteraars uitgesproken marktleider in Vlaanderen. Klara blijft met 1,8% stabiel. Studio Brussel klokt af op een marktaandeel van 9,5%.

Jan Van Biesen (nethoofd Studio Brussel): 'Als muziekzender tonen we ons in deze periode ook meer dan ooit solidair met onze noodlijdende vrienden van de muzieksector met #ikluisterbelgisch. Nu gaan we ook een stap verder: vanochtend lanceerden we #ikluisterbelgisch Live, een online concertavond met exclusieve live optredens van Belgische artiesten.'

Marktaandeel VRT-radio (12+)

nov 2019-feb 2020

VRT globaal: 62,4 %

Radio 1: 8,6 %

Radio 2: 30,8 %

Klara: 1,8 %

MNM: 10,2 %

Studio Brussel: 9,5 %

VRT Radio trouwe metgezel voor de Vlaming tijdens coronacrisis

De radio is tijdens de coronacrisis meer dan ooit een betrouwbare vriend en trouwe metgezel voor veel Vlamingen. Dat blijkt uit recent onderzoek van de VRT Studiedienst, waarin het radioluisteren sinds de uitbraak van het coronavirus geanalyseerd werd. Cijfers en aanvullende informatie over het digitaal luisteren tijdens de coronacrisis vind je hier.