Luistercijfers! Groei voor Play Nostalgie

Vandaag, dinsdag 22 oktober, heeft het CIM de luistercijfers bekendgemaakt voor de periode mei tot en met augustus 2024. Na twee eerder opvallend afwijkende metingen gaat Play Nostalgie in deze zomermeting opnieuw stevig vooruit en behaalt de zender een marktaandeel van 4% in de algemene doelgroep 12+.

Play Nostalgie is daarmee een van de sterkste stijgers in deze meting.

De groei komt voort uit een mooie stijging in dagelijks en wekelijks bereik, maar ook door een iets langere luisterduur. Zusterzender Nostalgie Plus behaalt in deze meting een marktaandeel van 1,3%, nog altijd een verdubbeling vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Programmadirecteur Robin Vissenaekens: 'Ik ben enorm trots op de positieve koers die we met ons radioteam varen en het groeiende vertrouwen van onze luisteraars. Elke dag genieten honderdduizenden mensen van de grootste hits op Play Nostalgie en dat zien we deze weken terug in de grote belangstelling voor de '80's Top 1500'. Intussen hebben we ook ons dj-team versterkt. Steeds meer luisteraars ontdekken ons en waarderen ons unieke concept met veel muziek, weinig onderbrekingen en zonder standaard verkeersberichten. Play Nostalgie is dé zender waar de allergrootste hits aller tijden centraal staan en dat trekt duidelijk meer en meer mensen aan.'