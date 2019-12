Luistercijfers DPG Media: Qmusic grootste radiozender bij Vlamingen tussen 18 en 54 jaar

Foto: Qmusic - © DPG Media 2019

Qmusic is marktleider bij alle Vlamingen tussen 18 en 54 jaar met 21,1% marktaandeel. De radiozender blijft de tweede grootste zender met 13,8% marktaandeel bij het brede publiek (12+) en bereikt elke dag 1 op de 5 Vlamingen (848.000).

Ook op de zenderdoelgroep 18 - 44 jarigen houdt Qmusic het hoge marktaandeel van de vorige meting (23,5%) in de zomer vast met 23,8% marktaandeel.

Joe bereikt een half miljoen luisteraars (501.000) per dag en groeit bij de zenderdoelgroep 35- tot 54-jarigen van 12,3% naar 13% marktaandeel. Bij het brede publiek (12+) blijft Joe op koers met 9% marktaandeel.

Dit alles blijkt uit de nieuwe CIM-luistercijfers van de periode van 1 juli tot 31 oktober 2019, die vandaag, woensdag 18 december, bekendgemaakt zijn.

An Caers, directeur radio: 'Q sounds better with you! Een wel heel toepasselijke slagzin, want Qmusic verstevigt haar marktleiderschap en dat hebben we alleen maar te danken aan onze 850.000 dagelijkse luisteraars. Ook Joe zet een mooi resultaat neer met een half miljoen luisteraars elke dag en blijft meer en meer frisse veertigers aanspreken. Het is fijn om het jaar op deze manier af te sluiten.'

Aftellen naar de nummer 1 van de 'Favoriete 1000' bij Qmusic

Sinds vrijdag 13 december weerklinken bij Qmusic de 1000 favoriete platen van luisteraars in de nieuwe 'Favoriete 1000'. De Qmusic-dj’s tellen af naar nu vrijdag 20 december, want dan maken Maarten & Dorothee bekend wat het meest favoriete nummer allertijden is van de Q-luisteraar.

Joe staat in december volledig in het teken van jingles and bells. De Joe-dj’s maken nog tot 31 december live radio vanuit het Joe Christmas House op de Grote Markt in Antwerpen. Wie maar niet genoeg kan krijgen van de beste kersthits, kan ook 24/7 afstemmen op de digitale zender Joe Christmas.



