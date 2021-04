Luisteraars Nostalgie stemmen massaal voor 'The Big 5'

Bij Nostalgie kan je in 'The Big 5' al de hele week luisteren naar de allerbeste Rock, New Wave, Disco & Franstalige classics. Want 'The Big 5' dat zijn 5 dagen met 5 genres in 5 ultieme toplijsten, samengesteld door de Nostalgie-luisteraars.

Morgen, vrijdag 23/04, sluit Bjorn Verhoeven 'The Big 5' af met de 100 beste Nederlandstalige classics.

Nostalgie heeft met haar muziekacties en toplijsten een unieke plek veroverd. Ook voor deze editie van 'The Big 5' waren de muziekfans massaal op post. Nostalgie telde meer stemmen dan ooit tevoren. En de keuze van de Nostalgieluisteraars was duidelijk.

Queen bleef met 'Bohemian Rhapsody' op 1 in de Rocklijst. Claude François was met 'Alexandrie, Alexandra', de beste Franstalige classic. Anne Clark en 'Our Darkness' stond bovenaan de New Wave lijst. Barry White was met 'You’re The First, The Last, My Everything', de populairste Disco classic. En wie er op 1 staat in de Nederlandstalige Top 100 hoor je vrijdag net voor 17.00 uur bij Nostalgie.

Kevin De Geest, Creative Director Nostalgie: 'Het hele team heeft deze week alweer het beste van zichzelf gegeven om van 'The Big 5' één groot muzikaal feest te maken. En je merkt aan de vele reacties - van zowel trouwe als nieuwe luisteraars - dat muziekliefhebbers een thuis hebben gevonden bij Nostalgie. Iedereen is meer dan welkom, want ook na 'The Big 5' blijven de allerbeste classics elke dag ons hoofdingrediënt.'

Dominique Crommen presenteert vrijdag 23 april van 17.00 tot 22.00 uur een speciale editie van Viva Vinyl. Hij draait enkel vinylplaten uit de 5 genres van 'The Big 5'. Luisteraars kunnen hun verzoek onder andere doorsturen via de gratis Nostalgie-app.

En zaterdag 24 en zondag 25 april is er ook 'The Big 5 Weekend' van 7.00 uur tot 17.00 uur. Sebastian Decrop en Tony Talboom draaien dan enkel de allerbeste classics uit de 5 lijsten: Rock, Franstalig, New Wave, Disco en Nederlandstalig. Via nostalgie.be & de app kan je de lijsten ook herbeleven met de digitale Nostalgie Extra-kanalen van elk genre. Daar kan je de klok rond blijven nagenieten van 'The Big 5'.