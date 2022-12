Luisteraars eren Christine McVie met podiumplaats in '70s Top 770 van Nostalgie'

De vinyl '70s Top 770' van Nostalgie loopt nog tot vanavond 18.00 uur. Dan gaan de 25 curverbakken vol singles en elpees terug richting de platenkast van Domi Crommen voor zijn wekelijkse 'Viva Vinyl'-uitzending.

Tot gisteren kon er nog gestemd worden op de laatste 20 nummers en het overlijden van de Fleetwood Mac frontvrouw Christine McVie heeft de Nostalgie luisteraars duidelijk niet onberoerd gelaten. Zij stemden 'Go Your Own Way' naar de derde plaats, een mooi eerbetoon. De onvolprezen nummer 1 blijft 'Bohemian Rhapsody' van Queen. ABBA ziet de hoogste plek dus weer net niet maar is met 16 nummers in de lijst wel de vaakst gestemde. Met 10 nummers staan Queen, David Bowie en Elton John op een gedeelde 2e plaats.

Music Director Domi Crommen: 'De muziek uit de 70s verandert natuurlijk niet meer maar de vibes en de tijdsgeest des te meer. Muzikaal blijven de 70s zeer relevant, niet alleen voor onze luisteraars maar ook voor een nieuwe generatie artiesten. Onder de noemer ‘Young Hearts’ brachten Luka en een aantal van haar muzikale generatiegenoten zeer gesmaakte eigentijdse versies van 70s-classics.' De Young Hearts-sessies kan je ook herbekijken via Nostalgie.be of in de app.

De reacties op de ‘vinyl-stunt’ van Nostalgie waren overweldigend positief. Luisteraars genoten van de kraakjes, de groefjes en de warme klank van de platendraaiers in de studio. Er werd ook massaal meegekeken via de webcams in de studio. Bjorn Verhoeven en Marcia Bwarody, die voor het eerst sinds héél lang nog eens met vinyl draaiden waren het erover eens: 'Je zit toch ineens heel anders in zo’n uitzendingen. Met een heel grote focus, helemaal ‘in the zone’. Het was een beetje alsof je een nieuwe hobby start. Je concentreert je heel hard en bent heel gedreven met dat ene bezig. Daardoor lukte het allemaal wonderwel. We kregen ze alle 770 netjes gedraaid, er raakte niet 1 vinyl zoek én alle naalden bleven ook nog eens intact.'

Wie niet genoeg kan krijgen van de 70s kan de hele lijst nog eens opnieuw beluisteren op Nostalgie+.