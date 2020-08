Louis Talpe heeft nieuwe hoofdrol beet

Foto: VTM - © DPG Media 2019

Onlangs raakte bekend dat de VRT bezig is aan 'Onder vuur', een gloednieuwe fictiereeks over het brandweerkorps van Oostende waar de openbare omroep verder erg mysterieus over blijft. Om toch al een tipje van de sluier te lichten, maakt de VRT al een naam bekend. Niemand minder dan Louis Talpe speelt de hoofdrol in de reeks.

Talpe zelf houdt de lippen ook stijf op elkaar. 'Ik kan er nog niet veel over zeggen, maar geloof me, het wordt heel straf', vertelt de acteur aan Het Laatste Nieuws. 'Uiteraard heeft het coronavirus ook een invloed op onze manier van werken, maar als je de hele week in dezelfde bubbel blijft, is er wel het een en het ander mogelijk. Niet altijd even vanzelfsprekend, maar alleszins beter dan niets doen. Ondanks alle maatregelen, die we uiteraard respecteren, maken we er het beste van', besluit Louis Talpe.



Wanneer de VRT 'Onder vuur' zal uitzenden, is op dit moment nog niet bekend.



Bron: Het Laatste Nieuws